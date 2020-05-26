Диагноз COVID-19 поставлен еще десяти жителям Эстонии

По данным Регистра народонаселения, положительный результат дали тесты жителей пяти уездов. В шести случаях речь идет о жителях Харьюмаа (двое из них в Таллинне). По одному носителю SARS-CoV-2 было выявлено в Пярнумаа, Ляэнемаа, Рапламаа и Йыгевамаа.

По состоянию на утро 26 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 36 пациентов, из которых один человек находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 322 человека, закончено 333 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1552 человека. Из них истории болезни 1009 закончены (65%), у 543 человек (35%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

За последние сутки сообщений о смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 65 человек.

В общей сложности в Эстонии сделано почти 78 тысяч первичных тестов, из них 1 834, т.е. 2,3 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем два метра.