Предполагаемая жертва нападения признана виновной в даче ложных показаний

Согласно решению суда, в течение десяти месяцев Клейн должна выплатить штраф в размере 600 евро. Кроме того, за год ей придется покрыть процессуальные расходы: принудительное денежное взыскание в размере 876 евро и расходы на юридическую помощь в размере 573 евро.

Нападения не было

«На основании собранных в ходе уголовного разбирательства доказательств суд пришел к выводу, что такого нападения, которое описала обвиняемая, не было», - сообщил вчера судья уездного суда Ингери Тамм. «Имеется видеозапись, на которой отчетливо видно падение обвиняемой с велосипеда. Кроме того, возможно установить, что описанные травмы она получила в результате падения», - добавил он.

Судья добавил в числе прочего, что передвижение Клейн на велосипеде ночью в районе предполагаемого места нападения по большей части оставалось в поле зрения камер видеонаблюдения. Судя по этим кадрам, совершить описанное преступление там никто не мог.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм показала кадры с камеры видеонаблюдения Военной академии, на которых видно, что Мари-Лийс Клейн в состоянии очевидного алкогольного опьянения падает с велосипеда на левую сторону. Ее травмы тоже находятся именно на левой стороне лица, поэтому прокуратура считает, что молодая женщина получила их при падении. Также судебный врач подтвердил, что травмы могли возникнуть в результате удара тупым предметом или падения на асфальт. В зале суда Клейн не признала себя виновной в даче ложных показаний. Однако в ходе разбирательства она выразила готовность пойти на согласительное производство, однако суд отклонил ее предложение.

После объявления судебного решения Tartu Postimees не удалось поговорить с Клейн. Прокурор Тамм также не знает, каким мог быть мотив обмана. «Поскольку обвиняемая в суде отрицала дачу ложных показаний, мы не можем назвать точную причину», - отметила прокурор. Во второй половине дня Клейн написала у себя в Facebook, что в ту ночь была сильно пьяна и из-за провалов в памяти не все помнит. В то же время она убеждена, что нападение все-таки было, но она не может его доказать.

1 сентября прошлого года на «Аппаратном заводе» Клейн была с коллегами на вечеринке, где употребляли и алкоголь. Молодая женщина выпила пять кружек пива, «Ягермейстер» и пунш. Также она сообщила, что именно алкогольное опьянение стало одной из причин того, что она обратилась в полицию только на следующий день, а не сразу.

Случается редко

Дача ложных показаний происходит, но не часто. В этом году по этой причине до прокуратуры дошло 20 уголовных дел. Преимущественно они касались сообщений о насилии, которого на самом деле не было. Также время от времени правоохранительным органам приходится заниматься дачей ложных показаний со стороны пьяных водителей. «Чаще бывает, что дача ложных показаний происходит по какому-то эпизоду уголовного разбирательства, но то, чтобы ложь была основой всего уголовного дела, бывает редко», - подтвердил прокурор Тамм.

У прокуратуры и полиции такие случаи вызывают сожаление. «Мы потратили время на установление личности вымышленных преступников и выяснение обстоятельств дела, отодвинув тем самым раскрытие другого преступления», - сказал прокурор.