Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции

Мари Ко 55 лет, по образованию она агротехник. В этом городе она проживает уже 20 лет, а гендерный переход Ко начала 15 лет назад, передает Rus.TVNET.

Женщина отмечает, что она не активист и хочет заниматься именно муниципальной работой:

"Люди выбрали меня не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Вот что интересно: когда все становится нормально, тебя перестают отличать от остальных",

- подчеркнула Ко.

Ко выступает за устойчивое развитие экономики, и в ее планах совмещать функции мэра со своим бизнесом (ее компания занимается IT-консалтингом).

В Тиюа-ле-Маршен живет около 550 человек. Мэр Тиюа-ле-Маршен избирается не напрямую жителями, а 15 членами совета коммуны, 14 из которых отдали свои голоса за Ко.