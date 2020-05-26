До и после: летний душ и калитка в сад

Место проекта: Стокгольм, Швеция

Дизайнер проекта: Ингеборг Андерссон

На участке нужно было заменить старый забор и дверь. Кроме того, Ингеборг решила добавить новую шпалеру и летний душ на открытом воздухе. «Нужно было решить и некоторые вопросы дренажа и технологии строительства, так как участок уходит вверх вдоль задней части дома», — рассказывает дизайнер.

От: Inbe Inredning | Styling Åkersberga - Вид двора до ремонта

«На террасе всегда была калитка и тропинка, которая ведет к передней части дома вдоль его длинной стороны. Этот проход редко использовался, потому что он очень узкий и хорошо просматривается и с улицы, и от соседей. Поэтому мы воспользовались возможностью скрыть его и поставить там шпалеру для вьющихся растений».

Автор: Inbe Inredning | Styling - То же место во дворе после вмешательства дизайнера.

«Справа мы установили шпалеру с вьющимися растениями. Они так быстро разрослись, что полностью скрыли этот уголок от соседей. Теперь мы без опасений … организовали здесь летний душ. Общая композиция еще не совсем закончена, в следующем году я покрашу конструкцию в черный и выложу дорожку гравием», — рассказывает дизайнер.

Дверь в душевую украсили ветками: «Мне попалась эта идея с ветками в дверях несколько лет назад и запала в сердце, но тогда я еще не знала, как, когда и где я буду ее использовать. Только сейчас все детали сложились в одну картину». Веточки крепятся на деревянной раме с помощью гвоздиков. Ингеборг сделала рисунки: «Наброски нужны, чтобы визуально передать то, чего мне хотелось достичь».

В углу террасы росла древовидная гортензия, которая разрослась и уперлась в старый забор. Ингеборг нужно было убрать старые доски, не повредив растение: «Ранней весной нам удалось подвязать гортензию так, чтобы не поломать ветви».

«Теперь здесь разместился душевой уголок с новой дверью. Это летний душ с подогретой солнцем водой — отличный вариант, если вы загорали или работали в саду и хотите быстро принять душ».

От: Inbe Inredning | Styling - Новый душ во дворе.

Под камнями нет канализации, вода по уклону стекает под террасу и далее — в сторону участка. «Вы просто наступаете на большой камень и включаете душ в окружении зелени. Мы очень довольны результатом!» — говорит Ингеборг.