Бизнесмен лишился практически всего имущества, решив помочь своему сыну

Puumarket, акционером которого когда то был Юри Кребетс, занимается продажей пиломатериалов. Оборот фирмы сегодня составляет порядка 30 млн евро.

В 2006-2007 годах - во времена предыдущего экономического бума сын Кребетса и его бизнес-партнеры занимались развитием недвижимости. Юри решил ему помочь и отдать в качестве залога свою долю в предприятии Puumarket. «Вдруг после рождественских праздников и зимнего отпуска, когда работа снова началась бухгалтер сообщает, что с нашего счета пропали акции Puumarket», - рассказывает он. На тот момент акциями Puumarket владела фирма Кребетса MarketsInvest. Основной ее задачей было обслуживание акций Puumarket.

Акции были заложены. «Это была стандартная бизнес-операция… Одна занятая в секторе недвижимости фирма, где работали знакомые, взяла кредит. И был необходим залог. Следуя обычной практике, мы заложили акции для гарантии кредита для третьего человека", - рассказывает Юри.

Этим третьим лицом был родной сын бизнесмена, который попросил отца помочь с кредитованием своего бизнес-проекта. Сын с партнерами решили взять кредит в финансовом учреждении под названием Gild Arbitrage, которое занималось финансированием многообещающих бизнес-проектов.

Своим инвесторам Gild Arbitrage обещали гигантскую ежегодную прибыль. Но экономический кризис и сделки с высоким риском отразились на деятельности компании, которая прекратила свое существование в 2008 году.

Крупнейшей инвестицией Gild Arbitrage стало, например вливание эстонских денег в проект по добыче золота в Армении. Или кредитование Меэлиса Лао с процентной ставкой всего в 5 процентов. Кроме того, еще 100 млн эстонских крон были инвестированы в недвижимость в Болгарии.

Фонд выстроил свою деятельность так, чтобы жители Эстонии отдавали свои деньги финансовому учреждению. На тот момент речь шла о сотнях миллионов крон. Затем руководство фонда инвестировало средства в проекты по всему миру в надежде принести эстонцам гигантскую прибыль. На это же повелся и сын Кребетса, который решил взять в акционерном обществе кредит на выгодных условиях, отдать в залог акции компании своего отца и, разумеется, вернуть деньги обратно при первой же возможности. Речь шла о 9 миллионах крон.

Сделка сына Кребетса пришлась на самый плохой в экономическом плане период. Кредит был оформлен в 2008 году, когда по всему миру разразился кризис. В то время в Эстонии еще не было практики поддерживать предприятия сотнями миллионов крон.

«Обрушился рынок недвижимости. К тому же у Gild Arbitrage в это же время начались свои проблемы. Мне кажется, что для них тогда стало самой большой проблемой очистить репутацию после произошедшего. Ведь АО Gild Arbitrage состояло из нескольких юридических лиц», - рассказывает Кребетс-старший.

Он имеет в виду историю с GILD Bank - материнской компанией Gild Arbitrage, которая закончилась уголовным делом за мошенничество с инвестициями. Причиной стали аферы с вкладами в Баку, где инвесторам обещали земли, но в итоге последние так ничего и не получили.

Стоимость заложенных акций Puumarket в несколько раз превышала сумму, под которую их заложили за кредит в Gild Arbitrage.

«Marteks Invest никогда не брала взаймы у Gild Arbitrage. Компания всего лишь выступила в сделке поручителем за третье лицо. И если между ними возникли экономические проблемы, и они не смогли бы их решить, то лишь тогда можно было бы запустить процесс отчуждения акций Puumarket. В установленном законом порядке. Но то, как обошлись с нами - при соблюдении закона такого не должно было произойти», - возмущен Кребетс.

В данной ситуации кредитор должен был востребовать долг сначала с должников, то есть его сына и бизнес-партнеров последнего. И если бы у Gild Arbitrage это не получилось, компания должна была связаться с господином Кребетсом. Или в крайнем случае - продать акции бизнесмена на торгах. Однако, по словам последнего, его акции были списаны за спиной мужчины и для этого были использованы поддельные распоряжения.