У футболиста Павла Погребняка из-за COVID-19 развилась двусторонняя пневмония

У 36-летнего футболиста екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка на фоне заражения коронавирусом развилась двусторонняя пневмония, он до сих пор находится в больнице.
Об этом сообщила в Instagram жена игрока Мария Погребняк, которая вместе с тремя сыновьями тоже заражена коронавирусом, но находится дома, передает NEWSru.
«У мужа высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию. У меня симптомы появились на третьи сутки: пропало обоняние, жуткая слабость, заболело горло», - сообщила Мария, добавив, что Павел до сих пор проходит курс лечения в больнице.
О заражении футболиста стало известно 22 мая по результатам общекомандного тестирования «Урала» на COVID-19. Спортсмена госпитализировали.
Доброе утро наши друзья❤️ Спасибо вам за колоссальную поддержку🙏🏻 Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼♀️ даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью Муж находится в больнице, проходит курс лечения! двусторонняя пневмония У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик сумамед! Пашка ( младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас) Мы надеемся, что скоро все это закончится! 🙏🏻
Мария также посетовала, что уже пять дней ее семьей не интересовались врачи.
«Кто знает, через какое время должен приехать Роспотребнадзор, чтобы взять повторные мазки? Сегодня пятый день болезни, никто нам не звонил и не приезжал! Я звонила в детскую поликлинику и спросила, когда к детям приедет врач. Сказали: "Вам позвонят". Новых симптомов нет. Обоняние не вернулось. Если мне и детям на пятые сутки стало легче, то нашим мамам нет!» - добавила супруга форварда.
Павел Погребняк, ранее успевший поиграть за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», выступает за «Урал» с 2018 года. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь мячей.
Розыгрыш чемпионата России по футболу в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса и должен возобновиться 21 июня. Перед началом тренировок персонал и игроков клуба тотально проверяют на COVID-19 и результаты этих проверок настораживают. В московском «Динамо» выявлено пять зараженных из числа игроков и членов персонала, в столичном «Локомотиве» вирус был выявлен у двух сотрудников, а также у форварда Джефферсона Фарфана. Положительный тест сдал защитник казанского «Рубина» Константин Плиев.