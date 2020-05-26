У футболиста Павла Погребняка из-за COVID-19 развилась двусторонняя пневмония

Об этом сообщила в Instagram жена игрока Мария Погребняк, которая вместе с тремя сыновьями тоже заражена коронавирусом, но находится дома, передает NEWSru.

«У мужа высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию. У меня симптомы появились на третьи сутки: пропало обоняние, жуткая слабость, заболело горло», - сообщила Мария, добавив, что Павел до сих пор проходит курс лечения в больнице.

О заражении футболиста стало известно 22 мая по результатам общекомандного тестирования «Урала» на COVID-19. Спортсмена госпитализировали.

Мария также посетовала, что уже пять дней ее семьей не интересовались врачи.

«Кто знает, через какое время должен приехать Роспотребнадзор, чтобы взять повторные мазки? Сегодня пятый день болезни, никто нам не звонил и не приезжал! Я звонила в детскую поликлинику и спросила, когда к детям приедет врач. Сказали: "Вам позвонят". Новых симптомов нет. Обоняние не вернулось. Если мне и детям на пятые сутки стало легче, то нашим мамам нет!» - добавила супруга форварда.

Павел Погребняк, ранее успевший поиграть за немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», выступает за «Урал» с 2018 года. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь мячей.