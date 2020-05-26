ПРОВЕРКА ФАКТА ⟩ Бессимптомные коронабольные вирус не распространяют?

Особенно странными делает ограничения последних месяцев то, что настолько важный факт мы не заметили еще 3 февраля, то есть за три недели до выявления первого случая заражения коронавирусом в Эстонии. Именно тогда была опубликована статья, на которую ссылается Delfi.

После 3 февраля были опубликованы результаты многочисленных исследований, которые считают возможным распространение вируса через бессимптомных носителей. Департамент здоровья США рассказал о сингапурском исследовании, в ходе которого были выявлены семь очагов вируса, вероятными источниками которых являлись бессимптомные носители.

В мае тот же департамент опубликовал результаты исследования, которые подтверждают, что распространение болезни через бессимптомных больных возможно. В апреле опубликовавший опровержение на утверждения Science журнал New England Journal of Medicine сам написал статью, в которой говорится, что больные коронавирусом еще до проявления симптомов могут распространять вирус. Распространенные Всемирной организацией здравоохранения результаты исследования подтвердили, что бессимптомное распространение вируса возможно. Собственный отчет организации о бессимптомном распространении вируса несколько консервативнее. По словам ученых, нельзя исключать, что бессимптомные больные распространяют вирус.