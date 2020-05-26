ПРОВЕРКА ФАКТА ⟩ Бессимптомные коронабольные вирус не распространяют?

Сегодня на первой полосе Delfi была опубликована новость, которая вызывает ощущение, словно бессимптомные больные коронавирусом в действительности не являются распространителями вируса, во всяком случае, в значительно меньшей степени. «Но теперь выяснилось, что все это было враньем, пишет издание Science». Такое основополагающее утверждение содержится в новости, которая словно объявляет бессмысленными ограничения, введенные в Эстонии и по всему миру, пишет Postimees.
Особенно странными делает ограничения последних месяцев то, что настолько важный факт мы не заметили еще 3 февраля, то есть за три недели до выявления первого случая заражения коронавирусом в Эстонии. Именно тогда была опубликована статья, на которую ссылается Delfi.
После 3 февраля были опубликованы результаты многочисленных исследований, которые считают возможным распространение вируса через бессимптомных носителей. Департамент здоровья США рассказал о сингапурском исследовании, в ходе которого были выявлены семь очагов вируса, вероятными источниками которых являлись бессимптомные носители.
В мае тот же департамент опубликовал результаты исследования, которые подтверждают, что распространение болезни через бессимптомных больных возможно. В апреле опубликовавший опровержение на утверждения Science журнал New England Journal of Medicine сам написал статью, в которой говорится, что больные коронавирусом еще до проявления симптомов могут распространять вирус. Распространенные Всемирной организацией здравоохранения результаты исследования подтвердили, что бессимптомное распространение вируса возможно. Собственный отчет организации о бессимптомном распространении вируса несколько консервативнее. По словам ученых, нельзя исключать, что бессимптомные больные распространяют вирус.
В любом случае, данные от 3 февраля, на которые ссылается Delfi, не являются основанием для столь масштабных выводов. На данный момент новость уже удалена с первой полосы, но доступна на самом сайте в измененном виде. https://forte.delfi.ee/news/teadus/koroonaviiruse-levitamine-sumptomiteta-inimeste-poolt-ei-osutunud-tegelikult-toestatuks?id=89970265