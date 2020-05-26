Правительство попросили запретить банкам требовать платежи по кредитам

«Когда я вернулась в Эстонию, то увидела, что здесь начинается. И как на ситуацию реагируют в других странах. Больших странах - таких как Испания, Ирландия. И в малых, как например Сальвадор. Когда было провозглашено особое положение, то стало страшно, словно на дворе снова август 2007-го. И чем дальше, чем больше я общалась со связанными с экономикой людьми, тем больше я понимала, что эстонцам не из чего экономить. Хорошо, если есть накопления на месяц», - рассказывает героиня передачи.

Каталина стала думать, как помочь жителям страны, поскольку ей показалось, что Эстония недостаточно им помогает. Каталина возглавила подготовку петиции, согласно которой жители Эстонии могли бы получить платежный отпуск по кредитам. Суть ее заключается в том числе в том, чтобы люди в течение трудного периода не выплачивали не только основную часть кредита, но и проценты с него.

«Это идеальный вариант. Ведь если человек продолжит возвращать кредит, то его процент может потом превысить ежемесячный платеж базовой части. И в этом кроется подвох, особенно для молодых семей, которые только начинают жизнь», - говорит Каталина.

По ее словам, после коронакризиса жителям страны потребуются гораздо более серьезные платежные отпуска, чем банки сегодня предлагают. Порро отмечает, что многие страны уже ввели у себя подобные платежные отпуска: «В Испании, частично в Армении, в России также введен такой отпуск. И в Сальвадоре тоже».

Испания, например, оплачивает счета за электричество на 25% и аренду помещений для мелкого бизнеса. «Там введено на порядок больше мер, чем у нас», - констатирует Порро. - Их бухгалтеры могут обратиться в социальные службы, заполнить необходимые документы и получить таким образом пособие на оплату аренды помещений».

Каталина своими глазами видела, как жители Канарских островов жили в разгар пандемии лучше, чем эстонцы, которым приходится нести бремя платежей за бизнес-помещения.

Она рассказывает, что, кроме этого, у них продумано пособие для семей. «В первую очередь пособия получат те семьи, где два ребенка. Выплаты начались с 27 апреля. Затем в очереди семьи с одним ребенком, которые смогли получить пособия с 4 мая. Затем пошли все остальные», - рассказывает она.

Название петиции Каталины в переводе звучит, как «Для снижения последствий коронакризиса просим правительство Эстонской Республики запретить банкам взимать платежи по кредитам до первого августа 2020 года». На начало мая петицию поддержали 1429 человек.