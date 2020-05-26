Как инженеры NASA за месяц разработали аппарат вентиляции легких для пациентов с COVID-19

Хотя у Ван Бурена был некоторый опыт в области медицинской инженерии, он никогда раньше не проектировал вентиляторы раньше. Но он и его коллеги из Лаборатории реактивного движения привыкли делать вещи, которые им не доводилось создавать в прошлом. Более того, они привыкли делать вещи, в создании которых опыта нет ни у кого.

«Когда к нам приходит ученый и говорит, что они хотят отправиться на луну Юпитера, сверлить там лед и посмотреть, что под ним, этого никто раньше не делал, - рассказывает Ван Бурен. - Мы привыкли смотреть на новые проблемы - на предметы, которые люди не делали раньше или, по крайней мере, мы не делали раньше, - и выяснять, как их сделать».

После бурных 37 дней исследований, планирования и переделки группа инженеров лаборатории создала прототип, который они называют вентилятором VITAL. Белая цифровая коробка с дыхательной трубкой; сам вентилятор, который находится где-то между сложными высокопроизводительными вентиляторами, нужными самым больным пациентам; и простая амбулаторная сумка, которую можно использовать как временную меру для быстрого выдавливания воздуха в легкие. Команда не хотела вмешиваться в производство более cерьезных вентиляторов, поэтому вентилятор VITAL предназначен для пациентов, которые нуждаются в поддержке дыхания, но не находятся в самых тяжелых условиях. Это временный инструмент, рассчитанный на три-четыре месяца в больнице.

VITAL создан специально для людей с COVID-19, которые и помогли определить его дизайн. «Он урезан во всем и сохраняет лишь те функции, которые необходимы пациентам с COVID-19», - говорит Ван Бурен.

В течение января и февраля Ван Бурен следил за новостями о распространении COVID-19 в Китае с растущей обеспокоенностью. Пандемии занимали его ум совспышки H1N1 в 2009 году, когда его дочь пришлось госпитализировать из-за нового штамма гриппа.

Когда в начале марта стало ясно, что в Вашингтоне и Калифорнии идет широкое распространение COVID-19, Ван Бурен начал всерьез концентрироваться на том, что он может сделать, чтобы помочь. Ранние модели предполагали, что в больницах не будет достаточных мощностей или оборудования, чтобы справиться с наплывом пациентов с COVID-19. Ван Бурен пришел к выводу, что его лаборатория может быть полезным активом в борьбе. Однажды он наткнулся на Роба Мэннинга, главного инженера лаборатории, в столовой центра, и они начали говорить о том, что они могут сделать.

«Мы оба думали, учитывая обстоятельства, что, возможно, проекты, на которые мы тратили свое время, могут быть сейчас не самыми важными темами для нас, на фоне того, что, по нашему общему мнению, должно было случиться», - говорит Ван Бурен.