Опрос ⟩ Жители Эстонии умерили свой аппетит и теперь ожидают меньшую зарплату, чем раньше

В переданном BNS пресс-релизе отмечается, что больше всего снизились ожидания по зарплате среди нетрудоустроенных участников опроса — с 1229 в прошлом году до 1000 евро. Как отмечают аналитики агентства, причиной тому скорее всего ухудшение возможностей найти работу в нынешних условиях на рынке труда.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, более половины опрошенных работников — 54% - оценили свою экономическую ситуацию как среднюю. Треть опрошенных — 33% - посчитали, что справляются с экономическими проблемами очень хорошо и еще 13% признали, что с трудом сводят концы с концами, либо просто бедствуют. Среди тех, кому сейчас приходится трудно, в основном работники, чья заработная плата в последние месяцы сокращалась.

В сравнении с данными опроса прошлого года весной этого года было больше тех, кто оценил свое экономическое положение как хорошее или как очень хорошее — в прошлом году их было 25%, а весной этого года уже 33%.

Респонденты, которые в мае не имели работы, справляются с трудностями тяжелее — 44 процента из них оценили свои способности преодолеть трудности как низкие или очень низкие.

«Как видно, вызванный распространением коронавируса экономический кризис сказался на ожиданиях работников как по отношению к качеству своей жизни, так и пожеланиям зарплаты. В нестабильных условиях люди держатся за свое рабочее место и пожелания по зарплате высказывают более скромные», - прокомментировала руководитель Агентство Кадри Сеэдер.

По словам Сеэдер, ее беспокоит, как в ближайшей перспективе будут справляться с экономическими трудностями оставшиеся без работы люди, поскольку это в основном работники сектора обслуживания с низким уровнем зарплат. «Если пособия и компенсации начнут уменьшаться или вовсе иссякнут, доходы этих людей могут серьезно пострадать», - добавила она.