Начато производство в отношении еще одной турфирмы, испытывающей финансовые трудности

Вчера, 25 мая, паевое товарищество Kumari Reisid сообщило в Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA), что из-за финансовых трудностей турфирма не может выполнять перед пассажирами обязательства, прописанные в договоре при покупке путевки. Исходя из полученной информации, специалисты TTJA начали производство об использовании залога.

Поэтому TTJA собирает заявки от путешественников, чтобы вернуть деньги за отмененную путевку или ее часть, а также за неиспользованную подарочную карту.

У турфирмы Kumari Reisid есть два действующих залога. Общая сумма действующих залогов — 20 000 евро, их выдачей должен заниматься эстонский филиал AB «Lietuvos draudimas».

Залог используется организатором путешествия для возврата пассажиров из поездки, при необходимости для их размещения в отеле до того, как станет возможен возврат из поездки, для возмещения стоимости путевки при отмене путешествия, а также для выплаты денег за неиспользованные подарочные карты.

Для подачи заявления необходимо до 24 июня заполнить и подписать соответствующую форму, которую можно найти на сайте TTJA. Тем путешественникам, которые заплатили за путевку кредитной картой, советуют связаться с банком, чтобы изучить возможности отмены платежа.