Начато производство в отношении еще одной турфирмы, испытывающей финансовые трудности

Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) начал производство в отношении турфирмы Kumari Reisid, так как, испытывая финансовые трудности, она не может выполнить свои договорные обязательства, пишет Postimees.
Вчера, 25 мая, паевое товарищество Kumari Reisid сообщило в Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA), что из-за финансовых трудностей турфирма не может выполнять перед пассажирами обязательства, прописанные в договоре при покупке путевки. Исходя из полученной информации, специалисты TTJA начали производство об использовании залога.
Поэтому TTJA собирает заявки от путешественников, чтобы вернуть деньги за отмененную путевку или ее часть, а также за неиспользованную подарочную карту.
У турфирмы Kumari Reisid есть два действующих залога. Общая сумма действующих залогов — 20 000 евро, их выдачей должен заниматься эстонский филиал AB «Lietuvos draudimas».
Залог используется организатором путешествия для возврата пассажиров из поездки, при необходимости для их размещения в отеле до того, как станет возможен возврат из поездки, для возмещения стоимости путевки при отмене путешествия, а также для выплаты денег за неиспользованные подарочные карты.
Для подачи заявления необходимо до 24 июня заполнить и подписать соответствующую форму, которую можно найти на сайте TTJA. Тем путешественникам, которые заплатили за путевку кредитной картой, советуют связаться с банком, чтобы изучить возможности отмены платежа.
Kumari Reisid OÜ – это специализирующееся на природном туризме эстонское предприятие, основанное в 2003 году.