Ср, 27.05.2020
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  • В окрестностях Штромки прошла полицейская операция по поиску пропавшей девушки

ФОТО ⟩ В окрестностях Штромки прошла полицейская операция по поиску пропавшей девушки
Подросток найден, с ним все в порядке!

Во вторник окрестностях таллиннского пляжа Штромка была развернута полицейская операция по поиску пропавшей 16-летней девушки, пишет Postimees.

Сотрудники полиции искали пропавшего подростка в прибрежном лесопарке. Три полицейских автомобиля постоянно находились на месте, объяснил очевидец событий.

Полицию на Штромке заметили около 12 часов дня. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, девушку нашли в лесопарке около 16 часов. С ней все в порядке. 

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