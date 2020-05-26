ФОТО ⟩ В окрестностях Штромки прошла полицейская операция по поиску пропавшей девушки
Во вторник окрестностях таллиннского пляжа Штромка была развернута полицейская операция по поиску пропавшей 16-летней девушки, пишет Postimees.
Сотрудники полиции искали пропавшего подростка в прибрежном лесопарке. Три полицейских автомобиля постоянно находились на месте, объяснил очевидец событий.
Полицию на Штромке заметили около 12 часов дня. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, девушку нашли в лесопарке около 16 часов. С ней все в порядке.