Бюро по борьбе с отмыванием денег перейдет в подчинение Министерству финансов

Бюро по борьбе с отмыванием денег, которое до настоящего времени находилось в составе Департамента полиции и погранохраны, перейдет в сферу управления Министерства финансов в качестве отдельного учреждения.
Соответствующие поправки в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма были направлены во вторник минфином в финансовую комиссию Рийгикогу, сообщил портал новостей вещания.
По словам министра финансов Мартина Хельме, такие организационные изменения повысят эффективность борьбы с отмыванием денег в Эстонии. "То, что Эстонию в последние годы использовали в крупных инцидентах с отмыванием денег, стало для нас болезненным уроком. Для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма я считаю также необходимым изменить институциональную структуру в этой сфере", - сказал Хельме.
Министр отметил, что данная мера сосредоточит в одних руках как выработку политики, так и ее практическое применение, тем более что бюро уже сейчас выполняет функции, которые лучше осуществлять в сфере управления минфина.
Предполагается, что новое учреждение в сфере управления Министерства финансов начнет работу с 1 января 2021 года.