Бюро по борьбе с отмыванием денег перейдет в подчинение Министерству финансов

Соответствующие поправки в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма были направлены во вторник минфином в финансовую комиссию Рийгикогу, сообщил портал новостей вещания.

По словам министра финансов Мартина Хельме, такие организационные изменения повысят эффективность борьбы с отмыванием денег в Эстонии. "То, что Эстонию в последние годы использовали в крупных инцидентах с отмыванием денег, стало для нас болезненным уроком. Для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма я считаю также необходимым изменить институциональную структуру в этой сфере", - сказал Хельме.

Министр отметил, что данная мера сосредоточит в одних руках как выработку политики, так и ее практическое применение, тем более что бюро уже сейчас выполняет функции, которые лучше осуществлять в сфере управления минфина.