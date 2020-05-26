Вт, 26.05.2020
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Бюро по борьбе с отмыванием денег перейдет в подчинение Министерству финансов

Министерство финансов

ФОТО: Toomas Huik

Бюро по борьбе с отмыванием денег, которое до настоящего времени находилось в составе Департамента полиции и погранохраны, перейдет в сферу управления Министерства финансов в качестве отдельного учреждения.

Соответствующие поправки в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма были направлены во вторник минфином в финансовую комиссию Рийгикогу, сообщил портал новостей вещания.

По словам министра финансов Мартина Хельме, такие организационные изменения повысят эффективность борьбы с отмыванием денег в Эстонии. "То, что Эстонию в последние годы использовали в крупных инцидентах с отмыванием денег, стало для нас болезненным уроком. Для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма я считаю также необходимым изменить институциональную структуру в этой сфере", - сказал Хельме.

Министр отметил, что данная мера сосредоточит в одних руках как выработку политики, так и ее практическое применение, тем более что бюро уже сейчас выполняет функции, которые лучше осуществлять в сфере управления минфина.

Предполагается, что новое учреждение в сфере управления Министерства финансов начнет работу с 1 января 2021 года.

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