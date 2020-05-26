Дети и родители приглашаются на бесплатное представление фокусника и его мастер-класс

«В этот раз мы будем отмечать День защиты детей виртуально вместе с иллюзионистом, который покажет увлекательное шоу и научит с помощью фокусов удивлять друзей и знакомых. Во время прямой трансляции иллюзионисту можно будет задавать вопросы и конечно же вместе разучивать фокусы», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Представление и мастерская пройдут посредством прямой трансляции в Facebook на эстонской страничке Управы района Кесклинн с 16.00 до 17.00. Видео будет доступно и после прямой трансляции. Большая часть мастерской построена на визуальных действиях и поэтому родной язык участников не является определяющим. Мастерская подходит прежде всего детям от шести лет, но в ней могут принять участие все желающие.