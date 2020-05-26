Обзор ⟩ Двухкомнатные хрущевки в Пыхья-Таллинне поражают разнообразием интерьеров и особенным ремонтом

На этой неделе особенно активно предлагают на продажу двухкомнатные хрущевки в Пыхья-Таллинне. В основном они отремонтированы, но давайте убедимся, насколько разные по стилю и затратам ремонты можно сделать в квартирах площадью чуть меньше или чуть больше 40 м2.

Квартира на улице Кари. ФОТО: KV.EE

В квартире сделан санитарный ремонт, арочный проем в кухню еще не делает ее открытой, сохранен коридорчик, ведущий из прихожей на кухню: он хорошо просматривается на этой фотографии.

Квартира на улице Эдала. ФОТО: KV.EE

​Квартира реновирована, в отделке использованы только качественные материалы. В стоимость квартиры входит кухонная мебель с интегрированной техникой, элементы освещения и встроенный шкаф с зеркалами в спальне.

Квартира на улице Сыле. ФОТО: KV.EE

В квартире недавно завершен капитальный ремонт, были заменены все коммуникации, после ремонта в квартире никто не жил. Окна выходят во двор, квартира продается с обстановкой.

Квартира на Ангерья. ФОТО: KV.EE

В цену отремонтированной квартиры входит кухонная мебель с техникой, обеденный стол и три стула, диван, шкаф для обуви в прихожей, вся встроенная мебель, светильники и шторы. Квартира готова к переезду.

Квартира на Кари. ФОТО: KV.EE

Отремонтированная квартира с отделкой в светлых тонах. Жаль, что в объявлении отсутствует ракурс, на котором просматривалась бы кухня, поэтому о том, как организован кухонный проем, можно только догадываться.

Квартира на улице Пельгуранна. ФОТО: KV.EE