Обзор ⟩ Двухкомнатные хрущевки в Пыхья-Таллинне поражают разнообразием интерьеров и особенным ремонтом

На портале недвижимости KV.EE немало объектов так называемого вторичного рынка. Квартиры, построенные в 60-х годах прошлого века никуда не делись: в них живут, их ремонтируют, продают и покупают.
На этой неделе особенно активно предлагают на продажу двухкомнатные хрущевки в Пыхья-Таллинне. В основном они отремонтированы, но давайте убедимся, насколько разные по стилю и затратам ремонты можно сделать в квартирах площадью чуть меньше или чуть больше 40 м2.
В квартире сделан санитарный ремонт, арочный проем в кухню еще не делает ее открытой, сохранен коридорчик, ведущий из прихожей на кухню: он хорошо просматривается на этой фотографии.
Квартира реновирована, в отделке использованы только качественные материалы. В стоимость квартиры входит кухонная мебель с интегрированной техникой, элементы освещения и встроенный шкаф с зеркалами в спальне.
В квартире недавно завершен капитальный ремонт, были заменены все коммуникации, после ремонта в квартире никто не жил. Окна выходят во двор, квартира продается с обстановкой.
В цену отремонтированной квартиры входит кухонная мебель с техникой, обеденный стол и три стула, диван, шкаф для обуви в прихожей, вся встроенная мебель, светильники и шторы. Квартира готова к переезду.
Отремонтированная квартира с отделкой в светлых тонах. Жаль, что в объявлении отсутствует ракурс, на котором просматривалась бы кухня, поэтому о том, как организован кухонный проем, можно только догадываться.
На сегодняшний день - самая дорогая двухкомнатная хрущевка в Пыхья-Таллинне. От остальных она отличается решением перепланировки. Редкий для таких квартир вариант: кухня полностью перенесена в гостиную, бывшая кухня соединена с ванной - получилась большая ванная комната с окном.