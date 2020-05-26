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  • Двухкомнатные хрущевки в Пыхья-Таллинне поражают разнообразием интерьеров и особенным ремонтом

Обзор ⟩ Двухкомнатные хрущевки в Пыхья-Таллинне поражают разнообразием интерьеров и особенным ремонтом

Квартира на улице Сыле.

ФОТО: KV.EE

На портале недвижимости KV.EE немало объектов так называемого вторичного рынка. Квартиры, построенные в 60-х годах прошлого века никуда не делись: в них живут, их ремонтируют, продают и покупают.

На этой неделе особенно активно предлагают на продажу двухкомнатные хрущевки в Пыхья-Таллинне. В основном они отремонтированы, но давайте убедимся, насколько разные по стилю и затратам ремонты можно сделать в квартирах площадью чуть меньше или чуть больше 40 м2. 

Квартира на улице Кари, цена 63 500 евро.

Квартира на улице Кари.

ФОТО: KV.EE

В квартире сделан санитарный ремонт, арочный проем в кухню еще не делает ее открытой, сохранен коридорчик, ведущий из прихожей на кухню: он хорошо просматривается на этой фотографии. 

Квартира на улице Эдала, цена 76 500 евро.

Квартира на улице Эдала.

ФОТО: KV.EE

​Квартира реновирована, в отделке использованы только качественные материалы. В стоимость квартиры входит кухонная мебель с интегрированной техникой, элементы освещения и встроенный шкаф с зеркалами в спальне.

​Квартира на улице Сыле, цена 82 000 евро.

Квартира на улице Сыле.

ФОТО: KV.EE

В квартире недавно завершен капитальный ремонт, были заменены все коммуникации, после ремонта в квартире никто не жил. Окна выходят во двор, квартира продается с обстановкой.

Квартира на улице Ангерья, цена 84 900 евро.

Квартира на Ангерья.

ФОТО: KV.EE

В цену отремонтированной квартиры входит кухонная мебель с техникой, обеденный стол и три стула, диван, шкаф для обуви в прихожей, вся встроенная мебель, светильники и шторы. Квартира готова к переезду.

Квартира на Кари, цена 88 500 евро.

Квартира на Кари.

ФОТО: KV.EE

Отремонтированная квартира с отделкой в светлых тонах. Жаль, что в объявлении отсутствует ракурс, на котором  просматривалась бы кухня, поэтому о том, как организован кухонный проем, можно только догадываться. 

Квартира на улице Пельгуранна, цена 89 000 евро.

Квартира на улице Пельгуранна.

ФОТО: KV.EE

На сегодняшний день - самая дорогая двухкомнатная хрущевка в Пыхья-Таллинне. От остальных она отличается решением перепланировки. Редкий для таких квартир вариант: кухня полностью перенесена в гостиную, бывшая кухня соединена с ванной - получилась большая ванная комната с окном. 

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