Эксперт: появятся ли в Таллинне новые замки с привидениями?

Мартин Вахтер считает, что сектор жилищного строительства вполне здоров, потому что предыдущий кризис многому научил предпринимателей. «Сразу скажу, замков с привидениями на этот раз не будет. Девелоперы реализовывали свои проекты, так сказать, поштучно, по одному дому, то есть начинали строительство нового дома только после того, как предыдущий был продан. Новые дома без бронирования покупок, просто в надежде, что все получится, никто не строил», – сказал Вахтер.

«Банки со своей стороны также ограничили финансирование сомнительных или плохо продающихся проектов развития недвижимости и пустующих земельных участков, что значительно уменьшило объем рискованных инвестиций. У небольших застройщиков, не имеющих никаких резервов на случай затянувшейся продажи объекта, проблемы могут возникнуть в любой момент. Но серьезного краха, когда целые кварталы стоят, погрузившись в темноту, в этот раз не случится», – добавил Вахтер.

По словам руководителя 1Partner, завершаются проекты развития, в которых заключены договоры на строительство, и половина дома уже готова. Людям нужно жилье, поэтому проекты с хорошим местоположением и большим потенциалом реализовываются в любом случае. Так например в Ласнамяэ, в районе Маяка, вокруг верхнего таллиннского маяка возводится совершенно уникальный квартал, цены в котором вполне разумные, и сделки по продаже сейчас еще заключаются. Более слабые проекты и проекты на начальном этапе приостановлены, чтобы дождаться какой-то ясности», – прокомментировал Вахтер.