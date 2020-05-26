Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1500 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,7%, то есть десять проб показали положительный результат.

Юри Ратас предлагает разрешить театрам заполнять свои залы на 50 процентов.

Родители указывают на необходимость создания единой отечественной среды для проведения дистанционных уроков, поскольку и представители среды eKool, и Министерстве образования и науки признали, что готовность страны к дистанционному обучению была не на высоте.

После двух недель исследования последствий пандемии коронавируса ученые Тартуского университета пришли к выводу, что масштабного распространения вируса в обществе не произошло, а самое распространение стабильно. Начался третий этап сбора информации, его результаты выяснятся в начале июня.

Психологи считают, что возможный экономический спад может стать еще большим психологическим испытанием для людей.

На прошлой неделе Google и Apple совместными усилиями пришли к созданию технологии, позволяющей намного лучше создать так называемое коронаприложение, оповещающее пользователя, если у человека, находившегося с ним поблизости, был диагностирован коронавирус.

В мире

В Бразилии за истекшие сутки зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний. По этому показателю Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.

Несколько крупных мировых фармацевтических компаний еще три года назад не поддержали предложение ЕС о разработке быстродействующих вакцин для патогенов, в частности таких, как коронавирусы.

Правительство ФРГ собирается с 15 июня снять введенные ограничения на поездки для 31 европейского государства, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

Экономика

Когда в марте из-за введения чрезвычайного положения у предпринимательницы, занятой в Центральной Эстонии в сфере туризма, отменили все бронирования, ее парализовал страх перед будущем. Вместе с тем она понимала, что должна прокормить троих детей. Спасательным кругом стала приобретенная после окончания средней школы специальность.

В первом квартале этого года эстонские строительные предприятия строили в Эстонии и за рубежом в целом на 7% больше, чем в этом же квартале 2019 года. Однако представители строительных компаний считают, что экономический спад, вызванный распространением коронавируса, достигнет строительного сектора уже в ближайшие кварталы.

Другие новости

Предприятие бывшего владельца магазина Puumarket Юри Кребетса лишилось дохода, а сам он - всего имущества. О том, как это произошло, рассказывает передача Kuuuurija.

Последние годы Каталина Порро, известная в прошлом под именем Кадри Мосин, проживала на Канарских островах. Теперь взявшая испанское имя женщина вернулась на родину и сражается здесь за права эстонских граждан.

Иностранец ищет в социальных сетях возможность «прописаться» в Эстонии за деньги: чем это грозит хозяину квартиры?

Вчера суд признал виновной в даче ложных показаний молодую женщину Мари-Лийс Клейн, которая 2 сентября обратилась в полицию с утверждением, что минувшей ночью на улице Тяхе в Тарту на нее напали двое незнакомцев.

Начиная с 1 июля начнет компенсировать ряд новых лекарств, повысит льготные ставки на некоторые лекарства, а также расширит условия для выписывания лекарств.