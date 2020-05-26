Больница PERH получила кредит в 25 млн евро на строительство

Основным изменением станет возведение нового здания для психиатрической клиники, которая по заверешнии строительства сможет переехать из 140-летнего помещения на участке Сеэвальда на Палдиском шоссе. Основная цель переезда - повысить комфорт, качество и безопасность палат и зон отдыха пациентов, а также создать современную рабочую среду для работников здравоохранения.

В здании Y-корпуса будут открыты центры онкологии, гематологии и патологии.

«Новые здания станут важной частью мустамяэского медицинского городка, что позволит нам делать то, в чем мы лучшие - предлагать пациентам высококачественные медицинские услуги, - сказал председатель правления региональной больницы Агрис Пеэду. - В нынешний сложный период очень приятно объявить, что строительство новых зданий начнется уже в этом году».

Новая психиатрическая клиника, в которой запланировано 248 койко-мест, является основным объектом кредитного соглашения. Тем не менее, финансирование также будет использовано для нового Y-корпуса, который значительно улучшит маршруты лечения больных раком, в том числе значительно расширит условия дневного ухода для химиотерапии, обеспечивая большую конфиденциальность и комфорт для больных.

По словам вице-президента Европейского инвестиционного банка Томаса Эстроса, инвестиции в медицинские учреждения по-прежнему очень важны сегодня, даже если они не связаны напрямую с болезнью Covid-19. "Таким образом, региональная больница будет иметь возможность обеспечить еще более высокий уровень медицинского обслуживания в новых и комфортабельных помещениях. Мы твердо поддерживаем этот проект, который направлен на дальнейшее улучшение качества медицинского обслуживания населения Эстонии", - добавил Эстрос.

Это вторая кредитная инвестиция Европейского инвестиционного банка в Североэстонскую региональную больницу. В 2011 году было поддержано строительство нового высокотехнологичного диагностического и лечебного корпуса.