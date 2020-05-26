Хотите снять или сдать жилье? Прочитайте, вам в любом случае будет полезно

На рынке съемного жилья можно встретить самых разных людей. Есть семьи, которые не могут получить кредит на покупку дома и поэтому ищут большие съемные квартиры, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Студенты ищут хорошее место, чтобы жить рядом с учебным заведением. Во временном жилище нуждаются рабочие и другие люди, которым по той или иной причине необходимо переехать на другую квартиру. Как бы то ни было, маклер Герту Ыунап заметила несколько закономерностей и написала об этом.