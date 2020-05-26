Хотите снять или сдать жилье? Прочитайте, вам в любом случае будет полезно

Маклер бюро недвижимости Arco Vara Герту Ыунап объяснила порталу Kodustiil, как избежать путаницы и недоговоренности на рынке съемной недвижимости.
На рынке съемного жилья можно встретить самых разных людей. Есть семьи, которые не могут получить кредит на покупку дома и поэтому ищут большие съемные квартиры, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Студенты ищут хорошее место, чтобы жить рядом с учебным заведением. Во временном жилище нуждаются рабочие и другие люди, которым по той или иной причине необходимо переехать на другую квартиру. Как бы то ни было, маклер Герту Ыунап заметила несколько закономерностей и написала об этом.
- Клиенты обычно хотят, чтобы в квартире в рабочем состоянии были стиральная машина, холодильник и кухонное оборудование. Клиент хочет, чтобы его основные потребности были удовлетворены, но сам эти утомительные и дорогостоящие расходы нести не хочет.
- Есть клиенты, которые хотят, чтобы в съемной квартире был хотя бы диван-кровать или спальная зона. Таким образом, у них есть возможность взять с собой свою мебель, если она у них есть, конечно. Но если им нечего взять с собой, будет хотя бы на чем спать.
- Если сдается внаем полностью меблированная квартира, это может стать проблемой, так как потенциальным нанимателям не хватает места или возможности привезти туда свою мебель. Перенос мебели владельца в подвал - не выход. Но и клиенты, как правило, не хотят отказываться от своей мебели и элементов интерьера, а хотят забрать их с собой при переезде.
- Также жильцам часто требуется разместить где-то велосипед или коляски, поэтому возможность использования сарая или подвала при сдаче квартиры внаем всегда является бонусом.
- Для наймодателя и маклера облегчает поиск квартиросъемщика открытость потенциального клиента. Он не должен скрывать важную информацию, например, о количестве детей, наличии домашние животные, предпочитающихся средств платежа. Если информация скрыта, доверие к потенциальному нанимателю теряется, и начинаются переговоры со следующей заинтересованной стороной.
- При показе заинтересованному лицу объекта, ему необходимо сообщить размер коммунальных платежей: это поможет рассчитать, являются ли все затраты на аренду квартиры разумными и доступными для него. Эта информация не должна быть скрыта или искажена. Будет хуже, если позже выяснится, что арендатор не может позволить себе платить за коммунальные услуги и начнет тянуть с выплатами.
- Общее состояние сдающегося жилья значительно ускоряет процесс сдачи: если квартира чистая и ухоженная, определенно найдется больше людей, которые захотят ее арендовать. Поэтому, если предыдущий наниматель не сделал уборку перед выездом, квартиру необходимо привести в порядок.
- Рынок аренды требует максимальной прозрачности. Заинтересованная сторона и арендодатель должны предоставлять друг другу правдивую и актуальную информацию. Квартира быстро сдается, если в ней есть бытовая техника и хотя бы одно спальное место.
- Если вы хотите снять жилье, не стесняйтесь: наймодатель или маклер обязаны дать вам всю необходимую информацию. Честность и уважение приведут к желаемому результату!