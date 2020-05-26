Мрачная картина: экономический спад в развитых странах достиг максимума с 2009 года

Среди основных семи стран ВВП значительно снизился во Франции и Италии, где меры были наиболее строгими и были реализованы раньше (на -5,8% и -4,7% соответственно, по сравнению с -0,1% и -0,3% в предыдущем квартале).

ВВП также резко упал в Канаде, Германии и Великобритании (на -2,6%, -2,2% и -2,0% соответственно, по сравнению с -0,1%, минус -0,1% и 0,0% в предыдущем квартале).

В Соединенных Штатах, где многие штаты в конце марта ввели меры, сокращение ВВП было менее значительным (на -1,2% по сравнению с 0,5% в предыдущем квартале).

В Японии, где меры сдерживания были менее строгими, ВВП сократился на -0,9% в первом квартале 2020 года по сравнению с -1,9% в предыдущем квартале.

В зоне евро и в Европейском союзе ВВП сократился на -3,8% и -3,3% соответственно, по сравнению с ростом на 0,1% и 0,2% в предыдущем квартале.

ВВП в годовом исчислении для стран ОЭСР упал до -0,8% в первом квартале 2020 года, после роста на 1,6% в предыдущем квартале.