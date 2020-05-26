Фигуристка Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

15-летняя Александра стала первой в истории женского катания фигуристкой, прыгнувшей флип в четыре оборота на соревнованиях. Трусова исполнила прыжок 7 декабря 2019 года в произвольной программе в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине.

Figure skater Alexandra Trusova was recognized by the Guinness Book of Records as the first female to succeeded in quad fliphttps://t.co/28uwi7ssYL — Alexandra Trusova | TeamTrusova (@teamtrusova) May 25, 2020

Это третье попадание Трусовой в Книгу рекордов Гиннесса: ранее она попадала туда за исполнение четверных тулупа и лутца.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала третьей. Также бронзовые награды она завоевала на чемпионате Европы и чемпионате России.