Вт, 26.05.2020
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Фигуристка Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Александра Трусова.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз, как сообщает официальный сайт книги рекордов, за исполнение четверного флипа.

15-летняя Александра стала первой в истории женского катания фигуристкой, прыгнувшей флип в четыре оборота на соревнованиях. Трусова исполнила прыжок 7 декабря 2019 года в произвольной программе в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине.

Это третье попадание Трусовой в Книгу рекордов Гиннесса: ранее она попадала туда за исполнение четверных тулупа и лутца.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала третьей. Также бронзовые награды она завоевала на чемпионате Европы и чемпионате России.

В мае фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и перешла тренироваться в группу под руководством Евгения Плющенко.

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