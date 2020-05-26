ВОЗ прогнозирует: новый пик коронавируса может наступить в любой момент

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, и новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNN.
В ВОЗ советуют не надеяться, что будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
По словам Райана, сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме.
"Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", - отметил Райан.
Согласно данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5,587 млн, из них 347 861 летальный случай, выздоровели 2,365 млн человек.