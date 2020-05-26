Вт, 26.05.2020
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Владимир Путин.

ФОТО: Vadim Savitsky/Vadim Savitsky/TASS

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня, передает «Интерфакс».

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - сказал Путин в ходе рабочей встречи с Шойгу, которая прошла в режиме видеоконференции.

Президент приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

Ранее традиционно проходящий 9 мая парад Победы был перенесен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

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