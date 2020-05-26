Проблема решена? ⟩ Крупная фирма молочной промышленности направит офисных работников на сбор клубники

Работы по сбору клубники будут вести на хуторе Марьямаа, а собранные ягоды переработают в варенье, которое потом будет добавлено в продукцию Tere и Farmi.

«Эстонская клубника не должна пропадать в поле, потому что она нужна нам не только как сезонное лакомство, но и как постоянное сырье», - сказал Кивине.

«Поскольку клубника играет для нас важную роль, мы решили сделать жест доброй воли. Два наших производственных предприятия расположены в Южной Эстонии, откуда также поступает большая часть нашего молока, поэтому выбор места, которое позволило бы сохранить короткую цепочку поставок, был очевиден. Часть клубники, которые мы используем в наших продуктах, например, в творожном креме Emma, поступает с хутора Марьямаа на юге Эстонии. Мы договорились с ними, что в районе Ивановой ночи мы все вместе отправимся туда собирать ягоды. Мы надеемся спасти сотни килограммов ягод и, благодаря этому сотрудничеству, осенью вывести на рынок новую вкусную продукцию».

«Мы очень благодарны за то, что работники Tere и Farmi придут к нам на помощь», - сказала дочь хозяев хутора Марьямаа Элке Лиллеметс.

«В кризис нельзя растрачивать добро, и мы очень рады, что производители замечают усилия, необходимые для того, чтобы сырье для их продуктов было наилучшим. Собрать всю клубнику за один день невозможно, но все равно это большое подспорье».