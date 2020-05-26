Галерея ⟩ В результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу

По словам водителя, он съехал в кювет, потому что прицеп стал вихлять.

Полицейский Сильвер Раттас рассказал, что в машине был один человек. Медики осмотрели его, к счастью, водитель не пострадал. Он был трезв и пристегнут ремнем безопасности.

Полицейские проверили груз прицепа, который был правильно закреплен, но неправильно загружен. Вероятно, поэтому прицеп стал прыгать, что и привело к аварии.