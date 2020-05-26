ВНИМАНИЕ ⟩ Молодой лось спровоцировал ДТП в Ласнамяэ

Около 15:00 животное было замечено на заправочной станции Olerex на улице Катлери, а несколько минут спустя - в лесу Козе, сообщил Департамент полиции и погранохраны в социальных сетях.

В районе автозаправочной станции произошло столкновение между автомобилем и лосем, в результате которого люди не пострадали.

Около 5 часов вечера полиция объявила, что больше сообщений о лосе не поступало. «Поискоим животного занимались спасатели, по последним данным, лось нашел выход из города», - сказали в полиции.