ВНИМАНИЕ ⟩ Молодой лось спровоцировал ДТП в Ласнамяэ
Сегодня после обеда полиция предупредила участников движения о том, что по Ласнамяэ бегает молодой лось, пишет Postimees.
Около 15:00 животное было замечено на заправочной станции Olerex на улице Катлери, а несколько минут спустя - в лесу Козе, сообщил Департамент полиции и погранохраны в социальных сетях.
В районе автозаправочной станции произошло столкновение между автомобилем и лосем, в результате которого люди не пострадали.
Около 5 часов вечера полиция объявила, что больше сообщений о лосе не поступало. «Поискоим животного занимались спасатели, по последним данным, лось нашел выход из города», - сказали в полиции.
Департамент полиции и погранохраны также напоминает участникам дорожного движения что если они видят крупную дичь в поселении, им следует позвонить по номеру 112 и сообщить о местонахождении животного как можно точнее, поскольку лесной житель находится в опасности.