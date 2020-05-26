При открытии границы шведы могут остаться в роли изгоев

Дания и Норвегия готовятся открыть свои границы, но обе страны хотят закрыть двери для граждан Швеции.

Копенгаген и Осло начали смягчать ограничения, открывая школы, магазины и рестораны. Благодаря введенным ограничениям, им удалось взять под контроль распространение вируса. А Швеция таких мер не принимала, пишет Euractiv.

«Мы надеемся контролировать возможные новые волны тестированием, отслеживанием контактов и изоляцией. Это наша надежда до тех пор, пока у нас не появится лекарство или вакцина», - сказал эпидемиолог норвежского правительства Фрод Форланд изданию The Local Norway.

Форланд выразил обеспокоенность по поводу значительного распространения вируса в Швеции, что влияет на планы и меры по открытию границ.

Ту же обеспокоенность разделяет и Финляндия. Министр внутренних дел Мария Охисало отметила, что достичь договоренности для разрешения путешествий между Скандинавскими странами может быть сложно.

«Норвегия, Дания и Исландия смогли стабилизировать ситуацию. Но в Швеции ситуация вызывает большую обеспокоенность», - сказала Охисалу, добавив, что Финляндия может использовать любые методы в зависимости от ситуации с вирусом в стране.

По словам руководителя Департамента здравоохранения Финляндии Мика Салминена, гости из Дании и Норвегии могут представлять из себя меньшую угрозу, чем те, кто прибывает из Швеции. Количество зарегистрированных смертей от коронавируса в Швеции больше, чем во всех Северных странах вместе взятых.

Руководитель шведского Департамента здравоохранения Андрес Тагнелл говорит, что большее количество зараженных в стране означает скорее то, что граждане Швеции остаются больными с меньшей долей вероятности. По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, нет окончательных доказательств того, что разовое заболевание дает полный иммунитет. Но в Швеции не только больше зараженных, но и меньше возможностей для тестирования и отслеживания, чем у соседей.