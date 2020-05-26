Жительницу Эстонии, получившую титул «Мать года», обвиняют в издевательствах над пятью детьми

С проходит за закрытыми дверями в интересах предполагаемых пострадавших. Малле Кобин (68) не признает себя виновной в преступлениях, в которых ее обвиняют.

Согласно предъявленному Ляэнеской окружной прокуратурой обвинению, в период с 2016 по 2019 год Кобин неоднократно руками и ногами била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Как утверждается, Кобин в качестве наказания заставляла детей часами стоять на месте.

Приемные дети жили с Кобин в семейном доме на Хийумаа на основании договора об услуге замещающего ухода.