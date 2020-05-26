Вт, 26.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Жительницу Эстонии, получившую титул «Мать года», обвиняют в издевательствах над пятью детьми

Жительницу Эстонии, получившую титул «Мать года», обвиняют в издевательствах над пятью детьми

Испуганный ребенок. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Paul Biryukov/Shutterstock

В Пярнуском уездном суде за закрытыми дверями начался процесс над награжденной в 2013 году титулом «Мать года» Малле Кобин, которая обвиняется в насилии над пятью детьми.

С проходит за закрытыми дверями в интересах предполагаемых пострадавших. Малле Кобин (68) не признает себя виновной в преступлениях, в которых ее обвиняют.

Согласно предъявленному Ляэнеской окружной прокуратурой обвинению, в период с 2016 по 2019 год Кобин неоднократно руками и ногами била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Как утверждается, Кобин в качестве наказания заставляла детей часами стоять на месте.

Приемные дети жили с Кобин в семейном доме на Хийумаа на основании договора об услуге замещающего ухода.

Уголовное дело возбудили в августе прошлого года после сообщения о преступлении, поступившего от Департамента социального страхования.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ