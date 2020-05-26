Нарвитян попросят выбрасывать в отдельные контейнеры сначала упаковку, а потом - и пищевые отходы

Сегодня в Нарве начал действовать новый договор на вывоз мусора. Победитель конкурса госпоставки - компания EKOVIR продолжит вывозить смешанные бытовые отходы, а также картон и бумагу. С января в городе появятся отдельные контейнеры для смешанной упаковки. Для КТ вывоз отсортированного мусора будет бесплатным, вывоз несортированного - в среднем немного подорожает. Еще одно крупное изменение в сортировке мусора пока готовится - через три года нужно будет выбрасывать в отдельный контейнер пищевые отходы, обязательно отделяя их от бумаги и полиэтилена. Таллинн ввел такую систему еще 15 лет назад по собственной инициативе, но в Нарве ее вводят, поскольку она станет обязательной во всем Европейском союзе.
Новый договор на три года
Нарвская горуправа подписала договор на организованный сбор и вывоз бытового мусора из города с фирмой EKOVIR, который будет действовать до 26 июля 2023 года. Компания выиграла конкурс госпоставки, предложив наименьшую цену. Всего, по данным Департамента городского хозяйства, в конкурсе участвовали три фирмы - самые крупные перевозчики отходов в Эстонии.
По словам директора департамента Елены Скулачёвой, цена на вывоз мусора изменилась, но незначительно. Стоимость вывоза некоторых контейнеров немного упала, стоимость одноразового опустошения самого распространенного контейнера объемом 0,8 кубометра повысилась на 12 центов (с учетом налога с оборота).
Сэкономить на вывозе смешанных отходов квартирные товарищества и владельцы частных домов смогут с помощью сортировки мусора. Вывоз контейнеров любого объема с бумагой и картоном будет бесплатным. С 1 января 2021 года также можно будет заказать у EKOVIR отдельный контейнер для сбора различной упаковки (пластиковой, картонной и металлической). Его вывоз также будет бесплатным.
Пищевые отходы тоже нужно будет отделять
Через три года, с лета 2023-го условное “мусорное ведро на кухне” будет выглядеть еще сложнее, поскольку по требованиям Европейского союза заработает обязательный раздельный сбор пищевых отходов. Итого, в отдельные контейнеры нужно будет собирать:
- картон и бумагу
- залоговую тару, которую можно сдать в автомат
- остальную упаковку
- пищевые и другие биологические отходы, которые могут перегнивать
- остальной мусор, который не удалось распределить по категориям.
Горожанин должен будет собирать у себя дома пищевые отходы в отдельное ведро или в отдельный пакет - причем обязательно в биоразлагаемый. Выбрасывать полиэтиленовые пакеты в контейнер для пищевых отходов нельзя, поскольку полиэтилен не гниет.
Пищевые отходы будут перерабатыывать в компост, который можно использовать в сельском хозяйстве. Елена Скулачёва рассказала, что Департамент городского хозяйства рассматривает возможность строительства общегородской площадки для компостирования пищевых отходов на территории Нарвского центра обращения с отходами.
В каждом дворе будет отдельный контейнер для сбора пищевых отходов. Его вывоз, скорее всего, также будет бесплатным, чтобы мотивировать жителей города сортировать мусор. Но пищевые отходы можно будет превращать в компост и самостоятельно.
“Скорее всего, для частных домов и садоводческих товариществ будут предусмотрены исключения. Например, если у частного дома имеется отвечающий всем требованиям компостер, то владелец частного дома будет освобожден от установки и опустошения контейнера для пищевых отходов. То же самое будет и с садовыми товариществами”, рассказала Елена Скулачёва.
В Таллинне сортировка действует уже 15 лет
Ведущий специалист отдела отходного хозяйства Таллинна Александр Тараскин рассказал, что в столице раздельный сбор пищевых отходов действует уже 15 лет. Отельный контейнер для биоотходов должен быть у каждого дома, где больше десяти квартир, но по условиям конкурсов на вывоз мусора, которые проводятся сейчас, отделять пищевые отходы нужно будет в домах любого размера.
“Конечно, было тяжело, медленно люди привыкали. У нас в Старом городе до сих пор проблемы, там мало места для установки контейнеров, - говорит он. - Но, в общем, сегодня Таллинн очень хорошо сортирует биоотходы, и все они уходят на компостирование”.
Хотя во всех странах ЕС раздельный сбор пищевых отходов станет обязательным с 2023 года, по словам Александра Тараскина, Министерство окружающей среды активно его пропагандирует, и существует законопроект, по которому раздельный сбор биоотходов может стать обязательным уже в 2021 году.
Закупать мусор дешевле в Германии
Нарвитянка Ольга Краузе работала в газете “Дачник” для садоводов и как начинающий журналист попала в международный проект “Перспектива”, организованный лондонским фондом Thompson Reuters. Четыре начинающих журналиста из Восточной Европы на средства фонда смогли посетить восемь разных стран, чтобы в каждой изучить, как государство и граждане относятся к сортировке мусора, как действуют производства по переработке мусора.
“Городские власти нам помогали попадать на свалки и в пункты переработки. Это общемировая проблема, но настолько по-разному все к ней подходят, что просто удивительно, - рассказывает Ольга Краузе. - Например, в Грузии людям просто всё равно - они закапывают свой мусор в самых прекрасных уголках своей страны. В Казахстане ситуация с мусором очень плохая, у них вообще не было переработки мусора, но теперь они идут к ней гигантскими шагами. Эстония была хорошим примером для постсоветского пространства. Мы хорошо начали сортировать мусор, хорошо “прижились” автоматы для сдачи бутылок, причем в Нарве быстрее, чем в других городах. А сейчас раздельный сбор пищевых отходов есть в Таллинне, Курессааре и в Пярну, а Нарва теперь отстает”.
По словам Ольги Краузе, для переработчиков мусора в Эстонии нет каких-то налоговых льгот (как, например, в Казахстане), а работать на обычных рыночных условиях мешает небольшой размер рынка. Например, в Пайде действует компания, которая производит из пластикового мусора аналог деревянной террасной доски. Эта компания покупает пластиковый мусор в Германии и продает готовую продукцию в Норвегию. Закупать отсортированный мусор в качестве сырья в Эстонии экономически невыгодно, поскольку он вдвое дороже немецкого.
“В Германии очень большие объемы, - объясняет Ольга Краузе. - У нас маленькая страна, не так много мусора и не так много переработчиков. Получается, что свалка поднимает цену, потому что они почти монополисты. А у немцев свалок много, и они, в основном, перерабатывают, а не сжигают мусор, потому что у них есть нормальная сортировка по контейнерам - для еды, пластика, бумаги. Чистый материал дешевле переработать и он стоит дешевле при продаже. У нас сейчас пищевые отходы мешают перерабатывать пластик и бумагу”.