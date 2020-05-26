Нарвитян попросят выбрасывать в отдельные контейнеры сначала упаковку, а потом - и пищевые отходы

“Конечно, было тяжело, медленно люди привыкали. У нас в Старом городе до сих пор проблемы, там мало места для установки контейнеров, - говорит он. - Но, в общем, сегодня Таллинн очень хорошо сортирует биоотходы, и все они уходят на компостирование”.

Хотя во всех странах ЕС раздельный сбор пищевых отходов станет обязательным с 2023 года, по словам Александра Тараскина, Министерство окружающей среды активно его пропагандирует, и существует законопроект, по которому раздельный сбор биоотходов может стать обязательным уже в 2021 году.

Закупать мусор дешевле в Германии

Нарвитянка Ольга Краузе работала в газете “Дачник” для садоводов и как начинающий журналист попала в международный проект “Перспектива”, организованный лондонским фондом Thompson Reuters. Четыре начинающих журналиста из Восточной Европы на средства фонда смогли посетить восемь разных стран, чтобы в каждой изучить, как государство и граждане относятся к сортировке мусора, как действуют производства по переработке мусора.

“Городские власти нам помогали попадать на свалки и в пункты переработки. Это общемировая проблема, но настолько по-разному все к ней подходят, что просто удивительно, - рассказывает Ольга Краузе. - Например, в Грузии людям просто всё равно - они закапывают свой мусор в самых прекрасных уголках своей страны. В Казахстане ситуация с мусором очень плохая, у них вообще не было переработки мусора, но теперь они идут к ней гигантскими шагами. Эстония была хорошим примером для постсоветского пространства. Мы хорошо начали сортировать мусор, хорошо “прижились” автоматы для сдачи бутылок, причем в Нарве быстрее, чем в других городах. А сейчас раздельный сбор пищевых отходов есть в Таллинне, Курессааре и в Пярну, а Нарва теперь отстает”.

По словам Ольги Краузе, для переработчиков мусора в Эстонии нет каких-то налоговых льгот (как, например, в Казахстане), а работать на обычных рыночных условиях мешает небольшой размер рынка. Например, в Пайде действует компания, которая производит из пластикового мусора аналог деревянной террасной доски. Эта компания покупает пластиковый мусор в Германии и продает готовую продукцию в Норвегию. Закупать отсортированный мусор в качестве сырья в Эстонии экономически невыгодно, поскольку он вдвое дороже немецкого.