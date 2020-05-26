Swedbank: последствия коронакризиса только начинают сказываться на строительном секторе

Если объёмы строительства сооружений в прошлом году снижались, то в первом квартале этого года эти объёмы увеличились на 20%. Рост объёмов строительства зданий восстановился уже в последнем квартале прошлого года, и этот рост продолжился в начале текущего года (7%). Поскольку доля строительства зданий в первом квартале составила 77% от общего объёма строительства, его влияние было очень сильным.

Объём строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, в первом квартале снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в прошлом году доля выполненных за рубежом строительных работ составляла в среднем 8%, то в первом квартале этот показатель составил 7%.

Последствия коронакризиса ощущаются в экономике беспрецедентными темпами, что приводит к очень резкому падению спроса и увеличению числа безработных во многих секторах. Как и в торговле, промышленности и сфере услуг, чувство уверенности в строительных компаниях в апреле резко упало – до уровня 2008 года.

Однако, в отличие от других секторов, более серьёзные последствия кризиса проявятся в строительном секторе с задержкой. В ближайшем будущем строительство будет продолжено на основе существующих договоров, но из-за отсрочки инвестиционных решений компаний спрос на коммерческую недвижимость упадёт, в то время как запланированные государственные инвестиции смогут поддержать строительный сектор.

В первом квартале было построено на 8% больше жилья, а разрешений на строительство было выдано на 28% больше, чем годом ранее. Запасы выставленных на продажу квартир в первом квартале снова немного выросли по сравнению с концом 2019 года, но на это в основном повлияли проекты застройки, которые были добавлены к продажам только на бумаге.

В то время как текущие проекты в основном будут завершены, многие из запланированных новых проектов, скорее всего, будут приостановлены, а это означает, что предложение новых проектов на самом деле немного ниже. В отличие от предыдущего финансового кризиса, когда на рынке недвижимости был бум, в последние годы этот рынок отличался сбалансированностью спроса и предложения.

Падение активности сделок на рынке жилья проявилось беспрецедентными темпами. Из-за ограничений, введённых для противодействия распространению вируса, рынок квартир резко упал во второй половине марта. В апреле количество сделок на таллиннском рынке квартир сократилось на 43% по сравнению с предыдущим годом.

«Хотя май ещё не закончился, и сделки отражаются в статистике с задержкой, мы видим, что, несмотря на постепенное ослабление ограничений, количество сделок в мае также сократится примерно на 40%. Несмотря на резкое снижение спроса на жилье, влияние на цены ещё не проявилось. Рост цен был обусловлен завершением новых проектов, так как договоры заключаются на основе ранее заключенных соглашений, а цены на новые объекты в среднем на 30% дороже, чем цены на квартиры на вторичном рынке», - отметила Рыбинская.

Оценка, которую домохозяйства дают своему будущему финансовому положению, в апреле резко упала – до уровня 2008 года. После введения чрезвычайного положения расходы домохозяйств сократились, что увеличило их сбережения. В то же время, продолжающийся рост числа безработных и замедление или снижение роста заработной платы означают снижение доходов домохозяйств и сокращение сбережений.