Эстонский швейный концерн Baltika снова терпит многомиллионные убытки

Об этом BNS сообщила администрация предприятия, отметив, что доход от продаж в первом квартале у Baltika составил 6,1 млн евро, сократившись в сравнении с первым кварталом прошлого года на 34 процента.

На хозяйственных показателях объединения сказались как пандемия коронавируса, так и чрезвычайное положение, которое повлияло на основные рынки предприятия в Эстонии, Латвии и Литве.

«Негативные показатели продаж в международном бизнесе в сфере моды, к сожалению, неизбежны. Для Baltika важно, что у нас есть поддержка со стороны банков, инвесторов и кредиторов для реализации стратегического поворота в бизнесе и у самого предприятия есть хорошие предпосылки быстро стать прибыльным», - отметил в своем пресс-релизе руководитель Baltika Флавио Перини.

В течение 2019 года "Baltika" прекратила производство на предприятиях в Эстонии, где производится около 33% всех коллекций.

Прекращение производства в Эстонии предполагало изменить процесс поставок "Baltika" - услуги по пошиву компания будет покупать преимущественно у партнеров в европейском регионе.

Развитие продукции, дизайн и контроль качества остались в ведении "Baltika". После изменения портфеля брендов "Baltika" собиралась действовать в двух сегментах - масс-маркета и премиумном. Премиумными брендами будут "Ivo Nikkolo" и "Baltman".