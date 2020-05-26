Эстонский швейный концерн Baltika снова терпит многомиллионные убытки

Швейный концерн Baltika Grupp закончил первый квартал с чистыми убытками в размере 2,5 млн евро, в прошлом году убытки объединения за тот же период составили 1,4 млн евро.
Об этом BNS сообщила администрация предприятия, отметив, что доход от продаж в первом квартале у Baltika составил 6,1 млн евро, сократившись в сравнении с первым кварталом прошлого года на 34 процента.
На хозяйственных показателях объединения сказались как пандемия коронавируса, так и чрезвычайное положение, которое повлияло на основные рынки предприятия в Эстонии, Латвии и Литве.
«Негативные показатели продаж в международном бизнесе в сфере моды, к сожалению, неизбежны. Для Baltika важно, что у нас есть поддержка со стороны банков, инвесторов и кредиторов для реализации стратегического поворота в бизнесе и у самого предприятия есть хорошие предпосылки быстро стать прибыльным», - отметил в своем пресс-релизе руководитель Baltika Флавио Перини.
В течение 2019 года "Baltika" прекратила производство на предприятиях в Эстонии, где производится около 33% всех коллекций.
Прекращение производства в Эстонии предполагало изменить процесс поставок "Baltika" - услуги по пошиву компания будет покупать преимущественно у партнеров в европейском регионе.
Развитие продукции, дизайн и контроль качества остались в ведении "Baltika". После изменения портфеля брендов "Baltika" собиралась действовать в двух сегментах - масс-маркета и премиумном. Премиумными брендами будут "Ivo Nikkolo" и "Baltman".
У Baltika Grupр в Эстонии и соседних странах в общей сложности 79 магазинов.