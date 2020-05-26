Правительство берет кредит размером в миллиард евро

Процентная ставка по облигациям будет определена в момент выпуска и будет зависеть как от рыночных процентных ставок, так и от спроса инвесторов.

«Эстонское государство впервые после 18-летнего перерыва выпустит долгосрочные облигации. Наши государственные финансы находятся в хорошем состоянии, объем государственного долга Эстонии является одним из самых маленьких в Европейском Союзе», - сказал министр финансов Мартин Хельме.

«Если бы не чрезвычайное положение из-за коронавируса, эстонскому государству не пришлось бы выпускать свои облигации даже сейчас. Чтобы у государства было достаточно денег для покрытия своих расходов, мы должны взять на себя дополнительные долговые обязательства в нынешней сложной экономической ситуации », - добавил министр.

«Государственный резерв ликвидности должен быть достаточно большим, чтобы гарантировать, что государственные платежи осуществляются даже в трудные времена. Поступления от продажи облигаций будут использованы для финансирования как государственного бюджета, так и дополнительного бюджета, принятого в апреле», - объяснил Хельме потребность в выпуске международных облигаций.

Мартин Хельме добавил, что этот вопрос также является важным позитивным шагом для развития эстонского рынка капитала. "Десятилетняя маржа риска по государственным облигациям станет ориентиром для всех эстонских компаний и банков, которые планируют выпустить собственные облигации. Маржа риска по государственным облигациям облегчает оценку этих облигаций".

Выпуск облигаций организован Citibank, Société Générale и Nordea. Облигации планируется разместить на Дублинской фондовой бирже, чтобы облегчить реализацию интереса международных инвесторов к ним.