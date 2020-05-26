Вт, 26.05.2020
Если руководитель выполняет эти задачи, надо держать обещание и выплатить ему премию. Без разницы, что наступил кризис. Кайдо Падар
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Автобусы Eurolines в июне снова начнут перевозить пассажиров между странами Балтии

Автобусы Eurolines в июне снова начнут перевозить пассажиров между странами Балтии

Автобус Eurolines

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

Международный пассажирский перевозчик Eurolines в июне возобновит автобусные пассажирские перевозки между странами Балтии, сообщили агентству BNS в компании.

Первые рейсы из Риги в Каунас состоятся 5 июня, а с 15 июня планируется возобновить также рейсы в Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Таллинн.

Руководитель Eurolines Эдмунд Павлов сообщил, что автобусные рейсы будут возобновляться постепенно.

"Вначале мы будем ездить в Литву, с середины июня возобновим рейсы в Таллинн, Варшаву, Гданьск. Разумеется, мы будем наблюдать и оценивать ситуацию - сейчас каждая неделя отличается от предыдущей", - сказал Павлов, добавив, что люди хотят путешествовать, и эта потребность никуда не исчезла.

В компании также отметили, что возобновление пассажирских перевозок в обычном объеме будет зависеть от решений других стран об открытии границ.

Eurolines подчеркивает, что при возобновлении деятельности большое внимание будет уделяться безопасности - автобусы будут дезинфицироваться и проветриваться до и после каждой поездки. Для пассажиров в автобусах будут доступны дезинфицирующие средства. Билеты будут продаваться только на каждое второе место, что гарантирует безопасное расстояние между пассажирами.

Температура тела пассажиров будет измеряться бесконтактными термометрами, а водители автобусов будут работать в масках. Eurolines также призывает пассажиров надевать маски во время поездки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ