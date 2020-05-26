Автобусы Eurolines в июне снова начнут перевозить пассажиров между странами Балтии

Международный пассажирский перевозчик Eurolines в июне возобновит автобусные пассажирские перевозки между странами Балтии, сообщили агентству BNS в компании.
Первые рейсы из Риги в Каунас состоятся 5 июня, а с 15 июня планируется возобновить также рейсы в Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Таллинн.
Руководитель Eurolines Эдмунд Павлов сообщил, что автобусные рейсы будут возобновляться постепенно.
"Вначале мы будем ездить в Литву, с середины июня возобновим рейсы в Таллинн, Варшаву, Гданьск. Разумеется, мы будем наблюдать и оценивать ситуацию - сейчас каждая неделя отличается от предыдущей", - сказал Павлов, добавив, что люди хотят путешествовать, и эта потребность никуда не исчезла.
В компании также отметили, что возобновление пассажирских перевозок в обычном объеме будет зависеть от решений других стран об открытии границ.
Eurolines подчеркивает, что при возобновлении деятельности большое внимание будет уделяться безопасности - автобусы будут дезинфицироваться и проветриваться до и после каждой поездки. Для пассажиров в автобусах будут доступны дезинфицирующие средства. Билеты будут продаваться только на каждое второе место, что гарантирует безопасное расстояние между пассажирами.
Температура тела пассажиров будет измеряться бесконтактными термометрами, а водители автобусов будут работать в масках. Eurolines также призывает пассажиров надевать маски во время поездки.