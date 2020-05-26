ДТП в Пельгулинне: пострадала водитель автомобиля Honda

Департамент полиции и погранохраны сообщил в социальных сетях, что, по предварительным данным, 38-летняя женщина, которая ехала на автомобиле Honda, получила травмы в результате аварии.

Помимо машин скорой помощи и полицейских патрулей на место происшествия прибыла аварийная группа. Скорая помощь оказала пострадавшей первую помощь на месте.