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  • ДТП в Пельгулинне: пострадала водитель автомобиля Honda

ДТП в Пельгулинне: пострадала водитель автомобиля Honda

Politseiauto.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня в 17 часов в начале улицы Ристику в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадала женщина, управлявшая автомобилем.

Департамент полиции и погранохраны сообщил в социальных сетях, что, по предварительным данным, 38-летняя женщина, которая ехала на автомобиле Honda, получила травмы в результате аварии.

Помимо машин скорой помощи и полицейских патрулей на место происшествия прибыла аварийная группа. Скорая помощь оказала пострадавшей первую помощь на месте.

Движение вблизи места происшествия может быть нарушено. Полиция рекомендует соблюдать осторожность и быть терпеливым при езде по перекрестку улицы Ристику и Палдиского шоссе.

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