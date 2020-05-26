В Эстонии могут ввести ограничение на вылов популярного вида рыбы

Массовый промысел щуки может вскоре привести к истощению ее запасов, поэтому Министерство окружающей среды начинает обсуждение вопроса об установлении ограничений на вылов этой рыбы, пишет Saarte Hääl.
В последние дни хорошие щучьи места на Сааремаа буквально кишат рыбаками. Многие из них с материка. В социальных сетях публикуются фотографии ежедневных уловов десятков рыб. В Эстонии нет количественных ограничений на ловлю щуки.
Хейки Хансо говорит, что чрезмерный вылов рыбы является ежедневным явлением на пляжах Сааремаа. Он добавляет, что культура рыболовства ухудшилась: рыболовные угодья полны мусора.
Рыболов-любитель Айвар Сырм говорит, что озабоченность по поводу вылова щуки в значительной степени оправдана.
Как отметил начальник отдела рыбных ресурсов Министерства окружающей среды Херки Туус, планируется начать обсуждение, чтобы установить ограничения на вылов. Это связано с тем, что текущий суточный лимит в 15 кг на окуня должен быть включен в правила рыболовства. В этом контексте также требуется ограничение на другие виды.
По его словам, в случае любительствого рыболовства возникает моральный вопрос: целесообразно ли ловить и выставлять напоказ десятки рыб и является ли это все еще любительским промыслом. Соответствующий проект будет подготовлен министерством в ближайшем будущем, а затем представлен широкой общественности для обсуждения.
Ученый-ихтиолог Маркус Ветемаа из Эстонского морского института отметил, что популяция щуки находится в хорошем состоянии в продливе Вяйнамери и южных водах Сааремаа, но признал, что давление рыболовов-любителей на запасы щуки велико.