В Эстонии могут ввести ограничение на вылов популярного вида рыбы

В последние дни хорошие щучьи места на Сааремаа буквально кишат рыбаками. Многие из них с материка. В социальных сетях публикуются фотографии ежедневных уловов десятков рыб. В Эстонии нет количественных ограничений на ловлю щуки.

Хейки Хансо говорит, что чрезмерный вылов рыбы является ежедневным явлением на пляжах Сааремаа. Он добавляет, что культура рыболовства ухудшилась: рыболовные угодья полны мусора.

Рыболов-любитель Айвар Сырм говорит, что озабоченность по поводу вылова щуки в значительной степени оправдана.

Как отметил начальник отдела рыбных ресурсов Министерства окружающей среды Херки Туус, планируется начать обсуждение, чтобы установить ограничения на вылов. Это связано с тем, что текущий суточный лимит в 15 кг на окуня должен быть включен в правила рыболовства. В этом контексте также требуется ограничение на другие виды.

По его словам, в случае любительствого рыболовства возникает моральный вопрос: целесообразно ли ловить и выставлять напоказ десятки рыб и является ли это все еще любительским промыслом. Соответствующий проект будет подготовлен министерством в ближайшем будущем, а затем представлен широкой общественности для обсуждения.