Вт, 26.05.2020
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  • Неужели алкоголь в Латвии настолько дешев, что за ним выгодно ехать из Эстонии?
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Обзор цен ⟩ Неужели алкоголь в Латвии настолько дешев, что за ним выгодно ехать из Эстонии?
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Являются ли цены на алкогольную продукцию все еще достаточным основанием для того, чтобы сесть в машину и броситься в Латвию? Сравните цены и решите сами!

Латвийские цены взяты в SuperAlko по состоянию на 15 мая, цены в эстонских магазинах - по состоянию на 26 мая. Специальные предложения отмечены красным.

JookSuperAlko (Läti)Rimi (Eesti)Prisma (Eesti)Selver (Eesti)
Beefeater (0,7 l)12,89 €18,99 €21,99 €

15,99 €

Jägermeister (0,5 l)9,69 €13,99 €11,99 €14,99 €
Mernaya (0,5 l)6,89 €10,15 €9,79 €10,99 €
Viski Grant's Family Reserve (0,7 l)11,39 €19,99 €     -21,90 €
Moe Mahe (0,7 l)12,59 €16,99 €17,99 €12,99 €
Jack Daniel's Tennessee (0,5 l)14,79 €22,99 €22,79 €22,79 €
Johann Brunner Riesling Mosel (0,75 l)4,297,89 €7,39 €5,59 €
Viru Valge (0,5 l)5,99 €9,59 €7,99 €6,99 €
Carlsberg (0,5) 0,79 €1,49 €1,59 €1,59 €

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