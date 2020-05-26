Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тысяч человек

В целом же темпы роста заболеваемости и количества ежедневных летальных исходов снижаются.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 372,5 тысяч случаев заражения. Число скончавшихся там от заражения COVID-19 - около 29,3 тысяч человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено более 157,1 тысяч инфицированных. Там от коронавируса умерли около 11,2 тысяч человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штат Иллинойс, в котором расположен третий по численности населения город США - Чикаго. В штате зафиксировано свыше 112 тысяч инфицированных COVID-19. От коронавируса там умерли около 4,9 тысяч человек.

К настоящему времени всего из заболевших коронавирусом в США вылечились около 468,7 тысяч человек.