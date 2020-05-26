Go Bus открывает новый автобусный маршрут: теперь на полчаса быстрее

По словам главы Go Bus Андрея Мяндла, спрос на регулярное автобусное сообщение между Валга и Таллинном у пассажиров по-прежнему высок. «Мы решили открыть новый маршрут Валга-Таллинн, потому что пассажиры обратились к нам с просьбой восстановить регулярное автобусное сообщение, а компания, которая ранее обслуживала пассажиров в этом направлении, не открыла движение даже после окончания чрезвычайного положения», - сказал Мяндла.

Go Bus начинет осуществлять рейсы Валга-Таллинн с 29 мая с ежедневными отправлениями. Автобус будет отправляться из Валга в Таллинн каждый день в 7:00, из Тырва в 7:30 и из Вильянди в 8:40.

Из Таллинна в Валга автобус будет выходить один раз в день в 15:00, из Вильянди в 17:10, прибывая в Тырва в 18:07 и в Валга в 18:40. Автобус курсирует через Тырва, Каркси-Нуйя, Вильянди и Мяо.

«Маршрут будет обслуживаться большими пассажирскими автобусами с полными удобствами. Новое время в пути от Таллинна до Валга составляет 3 часа 40 минут , что означает, что поездка стала почти на полчаса короче, чем раньше», - сказал глава Go Bus.