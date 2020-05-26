Эстония планирует примкнуть к операции США у берегов Ирана

«Правительство США обратилось к нам с предложением, чтобы мы приняли участие в этой операции. Это важная операция по защите международного права и свободы морей и, поскольку наш союзник пригласил нас, мы пересмотрели свои ресурсы, оценили свои возможности и проконсультировались также с Великобританией, которая является второй участвующей в этой операции страной», - сказал министр обороны Юри Луйк.