Эстония планирует примкнуть к операции США у берегов Ирана

Министерство обороны планирует отправить эстонских офицеров в район Ормузского пролива в рамках операции в сфере безопасности, которой руководят США, сообщил портал новостей ERR.
Согласно переданному Рийгикогу законопроекту, Эстония могла бы предоставить для участия в операции Sentinel до пяти военнослужащих.
«Правительство США обратилось к нам с предложением, чтобы мы приняли участие в этой операции. Это важная операция по защите международного права и свободы морей и, поскольку наш союзник пригласил нас, мы пересмотрели свои ресурсы, оценили свои возможности и проконсультировались также с Великобританией, которая является второй участвующей в этой операции страной», - сказал министр обороны Юри Луйк.
По словам министра, эстонская команда будет состоять, скорее всего, всего из одного офицера, который будет служить в составе британского подразделения и действовать в центре управления, расположенном в Бахрейне.