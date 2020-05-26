Вт, 26.05.2020
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Посещение домов престарелых будет разрешено при соблюдении ряда условий

Neljale maakonna omavalitsusele, Viljandi linnale ning Viiratsi, Saarepeedi ja Paistu vallale kuuluva Viljandimaa hoolekandekeskuse kõik 68 voodikohta on praegu täidetud. Pilt on tehtud hoolekandekeskuse ühes puhketoas.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Со следующей недели для посещения откроются центры по уходу и дома престарелых по всей стране, сообщает портал Rus.ERR.

С 1 июня руководство каждого учреждения будет устанавливать свои правила для гостей: заполнение декларации о здоровье при каждом посещении теперь обязательно, в некоторых учреждениях допуск в палаты разрешен лишь к лежачим пациентам.

"Мы просим посетителей предварительно зарегистрироваться, чтобы мы могли все спланировать и у совместно проживающих постояльцев не было одновременно слишком много посетителей", – объяснила член правления Коэруского центра по уходу Терье Тедер.

"Близкие должны заполнить декларацию о здоровье, а затем зарегистрироваться. Находиться во дворе можно один час, в палате - полчаса", – сообщила руководитель дома престарелых Tabasalu Pihlakodu Кадри-Анн Тивас.

Опыт, приобретенный в ходе эпидемии, показывает: чем раньше дом престарелых закроется на карантин и чем меньше его сотрудников работает на стороне, например, в больницах, тем меньше риск вспышки заболеваемости в конкретном учреждении.

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