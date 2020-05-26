Посещение домов престарелых будет разрешено при соблюдении ряда условий

С 1 июня руководство каждого учреждения будет устанавливать свои правила для гостей: заполнение декларации о здоровье при каждом посещении теперь обязательно, в некоторых учреждениях допуск в палаты разрешен лишь к лежачим пациентам.

"Мы просим посетителей предварительно зарегистрироваться, чтобы мы могли все спланировать и у совместно проживающих постояльцев не было одновременно слишком много посетителей", – объяснила член правления Коэруского центра по уходу Терье Тедер.

"Близкие должны заполнить декларацию о здоровье, а затем зарегистрироваться. Находиться во дворе можно один час, в палате - полчаса", – сообщила руководитель дома престарелых Tabasalu Pihlakodu Кадри-Анн Тивас.