Ryanair потихоньку начал отменять июльские рейсы

Ранее, Ryanair объявил о возобновлении 40% своих рейсов с 1 июля 2020 года. Постепенное возвращение авиакомпании зависит от ограничений, которые будут существовать в различных странах ко времени начала полетов.

Позже, босс авиакомпании Майкл О’Лири назвал “идиотскими” требования обязательного карантина, предусмотренного в аэропортах Ирландии и Британии для прибывающих из-за рубежа.

Предполагается, что Ryanair восстановит авиасообщение между 80 европейскими аэропортами, однако частота рейсов будет сокращена.

Так же, компания опубликовала информацию о санитарных процедурах и мерах, которые будут предприняты с целью противодействия распространению заражения.

Ранее, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) одобрила ношение масок на борту, но не поддержала идею блокирования сидения между пассажирами. Так же все пассажиры обязаны будут пройти медицинский контроль в аэропорту. А туалеты на борту воздушных судов будут открывать в случае крайней необходимости.