Прокуратура займется подозрительным пожертвованием в 50 000 евро в адрес Центристской партии

Комиссия по надзору за финансированием партий отправила в прокуратуру материалы дела, касающиеся пожертвования в размере 50 000 евро, которое в первом квартале Центристской партии сделала предпринимательница из Тарту Яна-Хелен Юхасте.
Комиссия подозревает, что для пожертвования было использовано подставное лицо.
Полученные из Налогово-таможенного департамента данные показали, что доходы Яны-Хелен Юхасте слишком маленькие, чтобы делать подобное пожертвование, передает Rus.ERR со ссылкой на Äripäev.
Согласно Коммерческому регистру, Юхасте является членом правления фирм Tarkoris OÜ и Telekomehitus OÜ: первая фирма оказывает услуги по уборке, вторая занимается установкой телекоммуникационных кабелей; юридический адрес обеих компаний находится в Тарту.