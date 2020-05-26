Вт, 26.05.2020
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  • Прокуратура займется подозрительным пожертвованием в 50 000 евро в адрес Центристской партии

Прокуратура займется подозрительным пожертвованием в 50 000 евро в адрес Центристской партии

Keskerakond

ФОТО: Tairo Lutter

Комиссия по надзору за финансированием партий отправила в прокуратуру материалы дела, касающиеся пожертвования в размере 50 000 евро, которое в первом квартале Центристской партии сделала предпринимательница из Тарту Яна-Хелен Юхасте.

Комиссия подозревает, что для пожертвования было использовано подставное лицо.

Полученные из Налогово-таможенного департамента данные показали, что доходы Яны-Хелен Юхасте слишком маленькие, чтобы делать подобное пожертвование, передает Rus.ERR со ссылкой на Äripäev.

Согласно Коммерческому регистру, Юхасте является членом правления фирм Tarkoris OÜ и Telekomehitus OÜ: первая фирма оказывает услуги по уборке, вторая занимается установкой телекоммуникационных кабелей; юридический адрес обеих компаний находится в Тарту.

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