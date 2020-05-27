США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2»

"На дальнейшие санкции согласны представители всех фракций", - сказал Ричард Гренелл, встречавшийся на прошлой неделе с представителями Конгресса. Его слова приводит "Интерфакс".

Несмотря на предвыборную кампанию в США, процесс принятия законопроекта может быть быстрым, добавил Ричард Гренелл.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток-2" из России в Германию и "Турецкий поток" из России в европейскую часть Турции. Запуску второго ограничительные меры не помешали, но строительство "Северного потока - 2" остановилось сразу же. Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas, которая прокладывала трубы по заданию компании Nord Stream 2, оператора проекта, заранее приостановила работы, а уже 21 декабря все суда Allseas (Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia) были выведены из зоны строительства, хотя у них было 30 дней на сворачивание работ до начала действия карательных мер.

Санкции предусматривают блокировку всех американских активов попавших под ограничения компаний, запрет на операции с фигурантами списка и запрет на въезд представителей компаний в США. Согласно документу, введение санкций является одной из мер по "сдерживанию России" и направлено на "защиту европейской энергетической безопасности".

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами. Для этого решено задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку в Лубмине находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

По данным немецкого издания Focus, американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для того, чтобы достроить газопровод, то "президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции". Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в Соединенные Штаты и заморозить финансовые активы.

19 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что "тематика, связанная с ситуацией вокруг корабля-трубопрокладчика газопровода", в Берлине известна. Маас заявил, что в Берлине никаких предупреждений из посольства США на этот счет не получали.