Штраф до 6000 евро: Таллинн хочет ввести лицензирование лиц, сдающих квартиры в краткосрочную аренду

С соответствующим ходатайством, предусматривающим внесение поправок в Закон о туризме, к премьер-министру Юри Ратасу и министру экономики и коммуникаций Таави Аасу обратился их коллега по Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт.

По его словам, в интересах безопасности горожан оказывать в квартирах услуги по размещению могли бы только те частные или юридические лица, которым местное самоуправление предоставило бы соответствующее право.

Для получения такой лицензии придется соответствовать ряду требований, например, если в аренду сдается квартира в многоквартирном доме, то предварительно следует заручиться согласием 2/3 членов квартирного товарищества.