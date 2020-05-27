Штраф до 6000 евро: Таллинн хочет ввести лицензирование лиц, сдающих квартиры в краткосрочную аренду

Власти Таллинна просят государство предоставить им полномочия на выдачу лицензий лицам, которые сдают свою недвижимость в краткосрочную аренду для проживания, а также на осуществление надзора за таким видом бизнеса, пишет rus.err.ee.
С соответствующим ходатайством, предусматривающим внесение поправок в Закон о туризме, к премьер-министру Юри Ратасу и министру экономики и коммуникаций Таави Аасу обратился их коллега по Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт.
По его словам, в интересах безопасности горожан оказывать в квартирах услуги по размещению могли бы только те частные или юридические лица, которым местное самоуправление предоставило бы соответствующее право.
Для получения такой лицензии придется соответствовать ряду требований, например, если в аренду сдается квартира в многоквартирном доме, то предварительно следует заручиться согласием 2/3 членов квартирного товарищества.
За отсутствие лицензии власти Таллинна предлагают штрафовать: частному лицу грозил бы штраф в размере 300 штрафных единиц, юридическому - 6000 евро.