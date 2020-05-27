Бедствие: хуторянин готов оставить половину клубники гнить на полях

Нынешнюю ситуацию хуторянин считает чисто политической, поскольку Финляндия, Польша и другие страны говорят с Украиной на уровне правительств, а Эстония нет. «Финляндия месяц назад отправила за украинцами чартерный самолет. Повсюду в Европе много безработных, но все равно все зовут работников из третьих стран».

Поскольку оставшимся без работы платят 70% от зарплаты, у многих нет необходимости выходить на работу. «Некоторые спрашивали, нельзя ли поработать по-черному, но мы не можем себе этого позволить», - сказал Лутсар.

Хуторянин обсуждал с коллегами, что, если бы, например, во Франции правительство работало против интересов фермеров, дороги уже давно были бы перекрыты и горели бы автомобили. По его словам, он готов выйти протестовать на Тоомпеа.

Если будут закрыты каналы иностранной рабочей силы, по словам Кайдера Лутсара, начнет уменьшаться и площадь клубничных плантаций. «Многие фермеры просто исчезнут с рынка. Если исчезнут наши клубничные поля, мы начнем есть греческие и польские ягоды. В Финляндии тем, кто выращивает клубнику, удалось защитить своей рынок, продавцы на рынке принципиально покупают только у своего производителя. А в Эстонии в прошлом году обнаружилось, что продавцы на рынке смешивают местную клубнику с импортной.

Фермеры очень злы на это. «Мы очень много работаем, а кто-то получает халявный доход», - говорят они. Эстонским производителям кажется невероятным и то, как может весной поступать в продажу греческая и польская клубника по цене 1.30-1.50 евро за килограмм. «Вероятно, их дотируют. На все расходуются же деньги: посадочный материал, минералы, рабочая сила, транспорт. Если бы мы умели производить по такой себестоимости, мы бы сами это делали», - заметил предприниматель.​

Благодаря жене-украинке Кате Кайдеру Лутсару удалось справиться с весенними работами. ФОТО: Mati Määrits

О радикальных переменах пока не думает

С весенними работами хутор Раудсепа более-менее справился своими силами. «Если в следующем месяце начнется местная миграция, я буду вынужден взять на работу еще двух человек, поскольку бухгалтер не успевает вносить всех краткосрочных работников в регистр рабочей силы и удалять их оттуда. Человек не может на поле, пока не будет внесен в регистр», - подчеркнул хозяин.

Хуторянин неслучайно все время указывает на Финляндию. 46-летний Лутсар, родившийся в Вастсе-Куузе и выросши в Ахья изучал сельское хозяйство именно у финнов.

«По возвращении я занимался продажами в Räpina Leib. Отчасти это пошло на пользу и продаже клубники. В Ряпина я подхватил идею заняться клубникой. Совсем серьезно я стал этим заниматься семь-восемь лет назад. Хутор у меня уже 15 лет», - рассказывает он.

Непосредственно выращивание клубники он нигде не изучал. «Одной из первых, кто стал ее здесь выращивать, стала семья Оотсинг, который содержит Asuv Aed. Сын семейства Айн был моим классным руководителем, его отец - по образованию агроном. От них я получил ответы на свои вопросы». Фермер благодарен судьбе и за то, что рядом с ним его жена, украинка Катя, благодаря которой он все-таки справился с весенними работами.

Опыт Лутсара подсказывает, что в Эстонии тех, кто выращивает клубнику, слишком много. «Иначе бы мы не производили столько клубники. Тех, кто выращивает клубнику на паре гектаров, прибавляется с каждым годом и столько же уходит. Мы ежегодно умудрялись продать все свои ягоды».