Фото и видео ⟩ Никто этого не ожидал: рухнул старый шахтенный ход, посреди поля образовалась огромная дыра

Всю серьезность ситуации на себе смог испытать фотограф Virumaa Teataja, который, делая снимки, на первый взгляд на совершенно обычном поле внезапно по колено провалился под землю.

Рядом с деревней Убья в поле образовалась воронка диаметром около трех метров, в которую мог бы поместиться небольшой трактор, и даже неопытный глаз замечает там же ямы, которые за одну ночь могут стать такими же глубокими. На дне воронки можно увидеть уходящие вдаль шахтенные ходы и устаревшие крепежные материалы.

Опасность ситуации придает то обстоятельство, что никто точно не знает, где шахтенные ходы находятся, также у старой шахты нет владельца, а значит нет ответственного.

«Ситуация хуже, чем я себе представлял, основываясь на первоначальной информации, - сказал председатель Раквереского волостного собрания Пеэп Васильев, который в качестве бывшего волостного старейшины в курсе происходящего в регионе. - Думал, что обвалилась очередная вентиляционная шахта, это здесь типичное обрушение. Но начали рушиться старые шахтенные ходы. Я боюсь, что это обрушение не будет последним».

Подземные ходы сланцевой шахты Убья есть на картах, но никто не знает, насколько они точны. Васильев предположил, что шахтенные ходы могут простираться на 300-400 гектаров.

Восьми гектарами поля с воронками владеет Kaarli Farm OÜ. «Весной мы посеяли здесь семена травы, планировалось сделать силос (корм для скота — прим.ред.), - сказал представитель предприятия Лаур Хейнла. - На самом деле тракторист говорил, что на поле дыры, но для этой местности это обычное дело».

«Вероятно дыра возникла зимой, возможно, езда по полю на тракторе ускорила процесс. Сосед хотел поменяться землями, надо бы ему позвонить», - смеется Хейнла.

«На самом деле нет ни одного хорошего решения, что делать дальше, - признается Васильев. - Фермеру следует обратиться в Департамент сельхозрегистров и информации PRIA, я помогу с делопроизводством. Не вызывает сомнений, что поле нельзя использовать, поскольку я бы не осмелился пустить на него технику. Возможно, что владельцу удастся получить компенсацию, поскольку расходы понес, а прибыль не получил. Но как поступить дальше с этими рушащимися ходами, я сейчас не знаю».

Вчера Раквереская волостная управа оградила поле лентой. «Вызову на место сотрудников геологической службы, поскольку сейчас появилась хорошая возможность сравнить шахтенные ходы на карте с их реальным расположением, поскольку их видно в воронке. И ради бога: из любопытства не идите туда, поскольку ходы под угрозой обрушения», - призвал Васильев.

Зданиям поблизости, по словам Васильева, опасность не угрожает.

«Обычно ходы под зданиями и дорогами не проводили, - заверил он. - Но, конечно, могла произойти и ошибка. Дом моей тети вблизи Йыхви в один миг просто провалился, поскольку шахтенные ход был сделан неверно».