В Эстонии умер еще один человек с коронавирусом, добавилось шесть зараженных

По данным Регистра народонаселения положительные результаты тестов на коронавирус были у жителей трех уездов. В четырех случаях это были жители Харьюмаа, из них двое из Таллинна. По одному новому носителю вируса SARS-CoV-2 было диагностировано на Сааремаа и в Йыгевамаа.

По состоянию на утро 27 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 29 пациентов, ни один из них не находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 327 человек, закончено 339 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 561 человек. Из них истории болезни 1017 закончены (65,2%), у 544 человек (34,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

За последние сутки в Северо-Эстонской региональной больнице умер зараженный коронавирусом 66-летний мужчина, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 66 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более чем 79 тысяч первичных тестов, из них 1 840, т.е. 2,3 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.