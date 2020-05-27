Глава airBaltic сделал прогноз об уменьшении оборота компании: речь идет о 175 миллионах

Оборот авиакомпании airBaltic в этом году может уменьшиться до 175 млн евро, сообщил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, пишет Rus.TVNET.
В этом году авиакомпания планировала оборот в размере 575 млн евро.
Гаусс рассказал, что в настоящее время airBaltic предлагает около десяти маршрутов, но осенью количество направлений может значительно увеличиться. В то же время пока не планируется возобновлять полеты в Россию и другие страны, где высок риск заболевания.
Авиакомпания уволила 688 сотрудников, но почти все они получили гарантии, что airBaltic примет их обратно, когда ситуация улучшится. Постепенно возвращать уволенных работников авиакомпания может начать уже в ближайшее время.
Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 503,281 млн евро, что на 23,1% больше 2018 года. Убытки компании составили 7,729 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.