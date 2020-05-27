Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии госпитализирован в тяжелом состоянии

В качестве ответчика в иске указан президент России Владимир Путмн, заявителем выступает полный тезка бывшего главы Чувашии Игнатьев Михаил Васильевич: главу Чувашии отправили в отставку в январе в связи с утратой доверия. Точная формулировка иска: "<...> об оспаривании Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики". Иск был подан в среду, 20 мая, 21 мая он был принят к производству. Судебное заседание назначено на 30 июня, на 10:00.

Как рассказал РБК адвокат Руслан Коблев, указы об отстранении в связи с утратой доверия пытаются оспорить в суде крайне редко. Он полагает, что в иске представители Игнатьева, скорее всего, ссылаются на размытость категории "утрата доверия". Верховный суд может сослаться на утрату доверия как право президента, и отклонит иск, а вот для самого Игнатьева это может закончиться возбуждением уголовного дела после проверки его деятельности.

По словам эксперта по региональной политике Виталия Иванова, в современной истории России было всего два прецедента, когда экс-губернаторы, снятые с должности, судились с президентом из-за своего увольнения. Оба случая были в 1990-х годах, когда с Борисом Ельциным судились уволенные им главы администраций Брянской и Липецкой областей Юрий Лодкин и Геннадий Купцов. Из этих двоих суды выиграл только Купцов, однако к окончанию процесса в Липецкой области уже прошли выборы, в которых Купцов участвовал. Поэтому тогдашний президент уволил его повторно с издевательской формулировкой "в связи с неизбранием". После того, как президентом стал Владимир Путин, подобных прецедентов не было вовсе.

Другие эксперты отмечают, что перспективы такого иска "априори низки", и он едва ли будет удовлетворен даже при наличии безусловных оснований. По их словам, это означает, что одобрение населения для нынешней региональной элиты оказалось важнее, чем лояльность федерального центра

Указ об отрешении Игнатьева от должности главы Чувашской Республики президент подписал 29 января. В указе говорилось, что Игнатьев снимается с должности "в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации". Врио главы республики был назначен Олег Николаев, он руководит регионом до сих пор.

Отставке Игнатьева предшествовали два скандала. 18 января во время выступления он заявил, что "отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов, хорошо здесь устраиваются" и зарабатывают "на разных схемах". "Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят", - сказал тогда Игнатьев. Позже он заявил, что смысл его слов исказили, и извинился.

23 января Игнатьев, вручая пожарным ключи от новых машин, высоко поднял руку и, по сообщениям местных СМИ, заставил офицера МЧС прыгать за ними. В "Единой России" посчитали, что своими действиями Игнатьев унизил честь и достоинство офицера. После инцидента с ключами Игнатьева исключили из "Единой России". Однако источники утверждали, что положение Игнатьева было шатким еще до скандалов из-за низких рейтингов: к лету 2019 года Чувашия входила в десятку наиболее экономически слабых регионов, и низкий авторитет и отсутствие достижений региональных властей бросают тень и на федеральную власть.

Игнатьев был госпитализирован в тяжелом состоянии

Позднее 27 мая стало известно, что Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник. По его данным, Игнатьев находится в больнице с начала мая. У него высокий процент поражения легких, он в тяжелом состоянии на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Это метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Выявлен ли у Игнатьева коронавирус, не сообщается. Официального подтверждения информации нет.