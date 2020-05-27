В пруду найден труп женщины

Сегодня, 27 мая, утром рабочий, который скашивал траву возле пруда вблизи Сауга, обнаружил в водоеме труп и сообщил об этом в полицию, пишет Pärnu Postimees.
В Центр тревоги около десяти утра поступило сообщение, что в поселке Сауга в пруду на Селья-теэ был найден труп. На сообщение отреагировали полицейские, спасатели и скорая помощь.
«Полицейские установили на месте происшествия, что в водоеме труп женщины, спасатели помогли вытащить тело на берег, - сказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Мати Теэ. - Признаки насильственной смерти полицейские не обнаружили, причину смерти выяснит экспертиза».
Как сообщает полиция, личность умершей и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Насколько известно редакции, речь идет о местной жительнице средних лет.